Chadli al vijfde Rode Duivel die terugkomt naar België MMP

10 augustus 2019

22u29 0 Belgisch voetbal Rode Duivels die terug in hun vaderland gaan spelen, het lijkt wel een trend te zijn deze transferperiode. Met de verrassende transfer van Nacer Chadli naar Anderlecht zijn er nu al vijf Duivels die het voorbeeld van Kompany volgen. Een overzicht.

Vincent Kompany

Na een decennium City trok de charismatische verdediger de deuren van het Etihad achter zich dicht en keerde hij verrassend terug naar Anderlecht als speler-trainer.

Anthony Limbombe

De éénvoudige Rode Duivel brak door bij Club Brugge en vertrok daana naar Nantes. Daar kon hij afgelopen seizoen niet echt potten breken en de club verhuurt hem nu aan Standard.

Simon Mignolet

Hij won de Champions League met Liverpool, maar zou er weer een seizoen de bank warm houden. De voorbeeldige prof verdiende een tranfser voor bewezen diensten voor The Reds en Club Brugge haalde hem binnen en loste zo meteen zijn keepersprobleem op.

Laurent Depoitre

Nog een éénmalige Rode Duivel in deze lijst. ‘Le Monstre’ was een belangrijke schakel in het kampioenenjaar van Gent. Nu is hij na buitenlandse avonturen bij Porto en Huddersfield terug bij de Buffalo’s.

Nacer Chadli

Een zoveelste wit konijn uit de hoed van Kompany/Coucke. Chadli zat op een zijspoor bij Monaco en kan zijn carrière nu nieuw leven in blazen bij Anderlecht. Weetje: Chadli speelde nog nooit voor een Belgische club in zijn profcarrière. HIj speelde tussen 1998 en 2005 wel voor de jeugd van Standard.