Cercle wil 1A met 20 clubs, voorzitter Goemaere: "Vooral schrik dat nieuwe competitie in september of augustus niet zal kunnen starten"

07 juni 2020

13u45 0 Cercle Brugge Nu het juridische procedures regent, acht voorzitter Vincent Goemaere van Cercle Brugge het wenselijk om opnieuw te debatteren over de competitieformat voor het aankomende seizoen in de profreeksen 1A en 1B. Cercle wil voorts dat er gestemd wordt over de afschaffing van het meervoudig stemrecht binnen de Raad van Bestuur van de Pro League.



Cercle zal op de Raad van Bestuur van komende vrijdag 12 juni een voorstel lanceren om zonder play-offs en met 20 clubs van start te gaan in 1A (mét degradant Waasland-Beveren, mét de kandidaat-stijgers Beerschot en OH Leuven en mét Westerlo en Union uit 1B) voor de komende twee seizoenen (met 1 degradant en 1 club die barrages speelt om zich te handhaven). De andere 6 profclubs zouden in het voorstel samen met acht beloftenteams een 1B-reeks van 14 teams vormen. Cercle Brugge wil voorts dat er gestemd wordt over de afschaffing van het meervoudig stemrecht (nu zijn er dat 3 voor de G5, 2 voor de K11 en 1 stem voor de clubs uit 1B) en de toevoeging van drie onafhankelijke leden aan de Raad van Bestuur van de Pro League. Daartoe stuurde de Vereniging een mail naar alle clubs waarin het voorstel omstandig wordt uitgelegd en beargumenteerd.

Het besef leeft dat een competitie met 16 clubs én mini-play-offs niet de beste format is in deze economisch bijzonder moeilijke tijd. Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen Cercle-voorzitter Vincent Goemaere

Vincent Goemaere beseft dat het voorstel van zijn club niet overal op applaus zal worden onthaald. “Het is niet de bedoeling van Cercle Brugge om de Algemene Vergadering van 15 mei en de daar genomen beslissingen te laten annuleren”, stelt Goemaere met klem. “Wie ons er van verdenkt dat we Club Brugge de titel niet gunnen, die dwaalt. Club is de verdiende kampioen, dat hebben wij altijd onderschreven. Maar wij willen nu vooral een oplossing aanreiken voor alle juridische problemen die momenteel op tafel liggen. En dat zijn er niet weinig, toch? Of er voldoende draagvlak is om met dit voorstel een kans te maken, weet ik niet. Wel is het zo dat ik al van heel wat kleinere clubs een reactie heb gekregen en dat was altijd onder de vorm van een bedanking. Het besef leeft dat een competitie met 16 clubs én mini-play-offs niet de beste format is in deze economisch bijzonder moeilijke tijd. Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen. Wetende dat niet iedereen hier even enthousiast zal over zijn. Ik kan me voorstellen dat AA Gent niet staat te springen om het geesteskind van hun voorzitter Ivan De Witte, de play-offs, te laten verdwijnen.”

Niet nieuw

Het voorstel van Cercle Brugge is overigens niet nieuw. “Ik ben al heel lang voorstander van een formule met 20 ploegen, en ik heb die mening in de weken voor 15 mei luid verkondigd”, geeft Goemaere aan. “Na 15 mei ben ik er van overtuigd dat wel meer mensen voor dit format gewonnen kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid: het blijft een voorstel, er kan aan geschaafd worden. Wat betreft de afschaffing van het meervoudig stemrecht, lijkt het me duidelijk dat de Pro League niet verder kan kiezen voor een stemsysteem dat in de rest van de democratische wereld al sinds 1919 niet meer bestaat. Eén club, één stem. En geen dubbele petten meer, vandaar dat de Pro League zeker gebaat is met meer onafhankelijke leden in zijn bestuur.”

