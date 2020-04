Cercle-voorzitter over voorstel van Anderlecht om Europese inkomsten te verdelen: “Moedig van Van Eetvelt” LUVM

07 april 2020

15u47 2

Het voorstel van Anderlecht tot solidariteit onder de Belgische clubs bij de “verdeling van het Europese geld van de komende drie jaar” stuit op veel kritiek. Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere liet een andere klok luiden met een tweet (“Sterk van Anderlecht dit aandurft, we hebben moedige beslissingen en mensen als Karel Van Eetvelt nodig in het belang van het Belgische voetbal”) die hij wegens veel negatieve reacties tijdelijk verwijderde, maar dan met meer duiding opnieuw publiceerde.

“Het was niet mijn bedoeling om een standpunt pro Anderlecht en contra Club Brugge in te nemen, zoals mijn aanvankelijke boodschap door velen verkeerdelijk werd geïnterpreteerd. Kijk, wij staan voor een zeer lange periode van onzekerheid. Niemand weet hoe lang de coronacrisis nog zal woeden, wanneer we weer voetballen en in welke omstandigheden. Daarom hebben we er als Belgische clubs alle belang bij om solidair te zijn en over de vorm van die solidariteit na te denken: dàt wou ik benadrukken. Ik vond het moedig van Karel Van Eetvelt, die nu met een totaal ander standpunt naar voor kwam dan zijn voorzitter enkele maanden geleden bij de verdeling van de tv-gelden. En ik wou zeker niet als boodschap brengen dat we in de portemonnee van Club Brugge gingen zitten. Wel dat we als clubbestuurders, in de twaalf of achttien of meer moeilijke maanden die voor ons liggen, er alles moeten aan doen om ons “product voetbal” te beschermen.”

