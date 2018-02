Cercle van bijna failliet naar promotiekandidaat: kassa! Kassa! Maar voor hoelang? Tomas Taecke

16 februari 2018

05u40 3 Belgisch Voetbal Tien maanden geleden balanceerde Cercle Brugge op het randje van de afgrond, vandaag is the sky the limit aan de groen-zwarte zijde van het Jan Breydelstadion. Met dank aan AS Monaco, dat de ­‘vereniging’ met ongeveer 15 miljoen euro behoedde voor het faillissement. Een reconstructie van de reddingsoperatie aan de vooravond van de verwachte periodewinst in 1B.

Na de degradatie in 2015 neemt de financiële slagkracht van Cercle zienderogen af. Het reeds in eerste klasse ingezette wanbeleid trekt zich door en de realiteit van tweede klasse is hard. Na één jaar wordt de begroting meteen gehalveerd naar 2,8 miljoen euro. Aanvankelijk is er voor trainer ­Vanderbiest en één seizoen later Euvrard geen transferbudget, maar al snel worden zelfs de bakker en de kruidenier niet meer betaald. Eén bestuurslid oppert zelfs om de ­spelers pompwater in plaats van drinkwater te geven. De jeugd­werking wordt volledig aan zijn lot overgelaten: geen spelersvervoer, onvoldoende kledij en slechte velden nadat de kraan ook nog eens letterlijk wordt dichtgedraaid.

