Cercle terug naar 1A na zenuwslopend spektakelstuk

Geen blessures bij Cercle Brugge en dus kon Vercauteren vanavond zijn beste ploeg de wei insturen. De coach van groen-zwart koos met de inbreng van Palun en Tormin zoals verwacht voor een meer aanvallende aanpak dan op het Kiel. Cercle kon rekenen op een recordopkomst in 1B van 15.000 toeschouwers in een uitzonderlijk goedgevuld Jan Breydelstadion. Beerschot Wilrijk miste bovenop een handvol geblesseerden ook nog eens Maes wegens schorsing. De Ratten vingen eerder zaterdag bot bij de Geschillencommissie Hoger beroep, maar kondigden wel aan de match onder voorbehoud af te werken. Wel raakte Van Hyfte, die in de heenmatch was uitgevallen met een schouderblessure, in extremis fit. François kreeg in tegenstelling tot de match op het Kiel een basisplaats.

Cercle baas

Gesteund door een uitgelaten thuispubliek trok Cercle meteen alle registers open. Na vier minuten kon de bal al op de stip. Swinkels maakte een beweging met de arm richting de bal, Boucaut zag geen handspel in het contact. Net voor het kwartier kon groen-zwart vanop grote afstand voor het eerst dreigen. De opgerukte Taravel zag zijn verre knal door Romo uit de bovenhoek geweerd worden. De Ratten kwamen helemaal niet in het spel voor. Hoewel Cercle nauwelijks kansen afdwong, kreeg het voorbij het halfuur wel wat het verdiende. Uitblinker Cardona bediende Mercier, die de bal netjes naast Romo tegen de netten schoof. 1-0 Cercle, alles te herdoen.

De 'vereniging' ging door op haar elan - Beerschot Wilrijk zette zichzelf kort na de openingsgoal bijna buitenspel. Van den Bergh wou een lange bal terugkoppen op Romo, maar die had zijn doel reeds verlaten om de bal te plukken. De bezoekende doelman kon nog net voorkomen dat de kopbal van VDB knullig binnen rolde. Uitstel van executie zo bleek. Op aangeven van Palun trapte Crysan Cercle kort voor de pauze met een verschroeiende uithaal virtueel richting 1A.

Beerschot even in zevende hemel

Met de dubbele voorsprong op zak nam Cercle in de tweede helft wat gas terug, maar Beerschot Wilrijk was aanvankelijk niet bij machte om ook maar voor enige dreiging te zorgen. Losada en Messoudi waren de ganse wedstrijd afwezig, Placca stond voorin op een eiland. Aan de overzijde had Cercle genoeg aan één goeie counter om Beerschot Wilrijk helemaal uit te tellen. Kort voor het uur kreeg Cardona daar als eerste de kans toe, maar zijn lobje strandde naast. Tormin vond dan weer de vuisten van Romo op zijn weg.

Na zestig minuten kregen de Ratten eindelijk wat vat op de wedstrijd. Via een slap vluchtschot van François werd Nardi zelfs een eerste keer aan het werk gezet. De beste kans was voor Van den Berg, die de gemeten hoekschop van Losada in de armen van Nardi kopte. Een veel defensiever Cercle zocht de problemen op - Vercauteren wisselde met Crysan een spits voor middenvelder Omolo. In de absolute slotfase liet Cercle na om de match te beslissen en dat kwam de 'vereniging' bijzonder duur te staan. Eerst redde Nardi nog de poging van Van Hyfte, maar even later kopte de middenvelder Beerschot naar de zevende hemel. Gans Cercle keek machteloos toe hoe de bezoekers op een diefje de 2-1 lukten.

Alles op alles dan maar voor groen-zwart in een meer dan zenuwslopende slotfase. Beerschot-Wilrijk kreeg de bal niet weg, Boucaut wees naar de stip na een overtreding op Lambot. Cardona kreeg de kans om Cercle alsnog naar 1A te trappen en faalde niet. Horrorscenario voor Beerschot, the great escape voor Cercle Brugge. Na drie seizoenen in 1B keert de 'vereniging' terug naar 1A, terwijl de Ratten veroordeeld zijn tot het spelen van play-off II en een extra seizoen tweede klasse.

Promotion for @cercleofficial with this penaltygoal from Cardona in the 90th minute! #cerbee



