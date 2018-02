Cercle lijdt verrassend puntenverlies tegen rode lantaarn Tubeke XC

10 februari 2018

22u49

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Op de 26ste speeldag van de eerste klasse B hebben Cercle Brugge en AFC Tubize van avond de punten gedeeld in een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

De toeschouwers in Jan Breydel kregen een troosteloze wedstrijd te zien. Cercle (45 punten) leed onnodig puntenverlies tegen rode lantaarn Tubize, maar staat nog steeds aan de leiding in het klassement van de tweede periode. Eerste achtervolger Lierse, dat zondag OH Leuven ontvangt, kan bij winst tot op 1 punt naderen.

Tubeke, dat helemaal onderaan het algemene klassement bengelt, is met 20 punten tot de play-downs veroordeeld.