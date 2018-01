Cercle geeft Lierse oplawaai in strijd om tweedeperiodetitel in 1B (4-1) Kristof De Cnodder

19 januari 2018

22u23

Bron: Eigen berichtgeving 17 Belgisch Voetbal Cercle Brugge heeft de topper in 1B tegen Lierse gewonnen met stevige 4-1-cijfers. Een zwakke start brak de bezoekers zuur op. Met nog amper vijf wedstrijden te gaan neemt Cercle de leiding in de tweede periodestand over van Lierse. De ambitieuze Bruggelingen hebben hun lot nu dus volledig in eigen handen.

Bij Lierse hadden ze op voorhand verkondigd dat ze ontspannen de topper tegemoet gingen. Maar in de beginfase van de partij leek Lierse iets té relaxed. Cercle gaf in de aanvangsminuten al een paar keer een waarschuwing over Lierses linkerflank. In minuut zes leidde de derde snedige Cercle-aanval op die kant tot een doelpunt. De goed infiltrerende Bruno kon Cardona bereiken en die knalde droog binnen. Zo zat Cercle meteen op rozen.

Iets voorbij het kwartier zag het er helemáál mooi uit voor de thuisploeg, toen Taravel er van dichtbij 2-0 van maakte. Deze keer ging er geen vloeiende actie aan het doelpunt vooraf, maar gewoon een verre inworp van Delacourt. Je moet het niet altijd moeilijker maken dan het is… Ook bij deze fase had Lierse trouwens scherper kunnen verdedigen.

Eens het kalf al half verzopen leek begon Lierse toch mee te voetballen. Voor de pauze kwamen de Pallieters zelfs nog twee keer dicht bij een doelpunt. Eerst zag Yagan een afstandsschot uiteen spatten op de deklat, wat later ging Cercles doelman Nardi gepast in de voeten van Joachim. Op slag van rust had Lierse trouwens zomaar een strafschop kunnen krijgen, toen Taravel een voorzet van Elgabas op de arm kreeg. De niet altijd even consequent leidende scheidsrechter Alen zag er geen graten in.

In de tweede helft bleef Lierse op zoek gaan naar de aansluitingstreffer. Op het uur kwam die er ook. Yagan kon een voorzet van Yakubu binnen koppen en gaf zijn team extra adem. Invaller Allach dwong Nardi even later tot een knappe save. Net op een moment dat de 2-2 in de lucht leek te hangen viel het doelpunt aan de overkant. Mercier maakte er op aangeven van Taravel 3-1 van en deed op die manier de boeken dicht. In de slotfase moest Lierse nog met zijn tienen verder nadat kapitein Frans geblesseerd uitviel op een moment dat er al drie wissels waren doorgevoerd. Vanbelle profiteerde daar nog van om via een vrije trap voor de overdreven 4-1 cijfers te zorgen.

