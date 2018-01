Cercle doet met z'n tienen een zaakje tegen Roeselare - Beerschot Wilrijk wint met kleinste verschil van Tubeke DMM

27 januari 2018

23u00 0 Belgisch Voetbal Cercle Brugge heeft in eerste klasse B met het kleinste verschil gewonnen van KSV Roeselare (1-0). De Bruggelingen speelden meer dan een uur met z'n tienen verder na een rode kaart van Lambot. Crysan zorgde voor het enige doelpunt in het Jan Breydel-stadion.

Er stond veel op het spel tijdens de West-Vlaamse derby. Leider van het tweede periodekampioenschap Cercle Brugge kon een gouden zaak doen bij winst tegen Roeselare en zijn leiderspositie verstevigen. Roeselare streed dan weer om de veilige vierde plek die recht geeft op het behoud.

Na amper 21 minuten voetballen kwam het Roeselare van kersvers trainer Jordi Condom met een man meer te staan. Scheidsrechter Dieperink stuurde Lambot naar de kleedkamers nadat die de bal met zijn handen uit doel had gehouden. Cornet liet het na om te scoren vanop de stip en trapte op doelman Nardi. Vlak voor de rust dan kreeg Roeselare het deksel op de neus. Crysan duwde de bal op aangeven van Cardona koelbloedig naast Biebauw tegen de netten.

De toeschouwers kregen na rust een evenwichtige tweede helft te zien, waarin beide kampen naarstig op zoek gingen naar een doelpunt. Cercle kwam tot tweemaal toe dicht bij de 2-0, maar het bleef 1-0.

In het klassement van de tweede periode loopt Cercle (1e met 23 punten) verder uit op OH Leuven (3e met 15 punten), dat gisteren verloor van Westerlo. Eerste achtervolger Lierse (2e met 18 punten) krijgt morgen met Union een lastige klant over de vloer.

Roeselare (30 punten), dat op het behoud mikt, staat in het algemene klassement op de 5e plek. Het heeft 5 punten minder dan Lierse, dat net in de veilige zone staat.

Beerschot Wilrijk wint met kleinste verschil van Tubeke

Op de 24e speeldag van de eerste klasse B heeft Beerschot Wilrijk met 1-0 gewonnen van rode lantaarn AFC Tubeke. De Nederlander Arjan Swinkels scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Aangezien Beerschot al zeker is van een plaatsje in de play-offs en Tubeke sowieso om het behoud zal moeten strijden in de play-downs, stond er niet bijzonder veel op het spel op het Kiel. De doelpuntenloze eerste helft weerspiegelde dat helemaal. In de 54e minuut trapte Arjan Swinkels, die eerder in de wedstrijd al twee keer dichtbij een doelpunt stond, de 1-0 vanop de rand van het strafschopgebied tegen de netten. De trap van de Nederlander ging via de onderkant van de dwarsligger binnen. Kule Mbombo liet nog na de score te verdubbelen. De Congolees zag zijn poging op de paal stranden. Ondanks enkele pogingen van Tubeke bleef het 1-0.

Tubeke (19 punten) staat in het algemene klassement op de laatste plek en moet al zeker strijden om het behoud in de zogenaamde play-downs. Beerschot Wilrijk (4e met 14 punten in het klassement van de tweede periode), dat door de eerste periodetitel al zeker is van een plek in de eindronde, is nagenoeg zeker uitgeschakeld voor winst in de tweede periode. Daarvoor heeft leider van die tweede periode Cercle Brugge (23 punten) een te grote voorsprong opgebouwd.