Zorgt coronacrisis ervoor dat Cercle Brugge afscheid moet nemen van Bernd Storck? YP

30 maart 2020

18u37

Bron: Belga 0 Cercle Brugge Het is nog afwachten of Bernd Storck ook volgend seizoen op de trainersbank van Cercle Brugge zit. In een bericht aan de supporters vraagt de Vereniging maandag om geduld zolang de onduidelijkheid door de coronacrisis aanhoudt.

"2020 is een jaar dat we niet gauw zullen vergeten. Niet op sportief vlak, met de fantastische eindsprint naar de redding (het beloofde feestje hebben jullie nog tegoed), niet op extrasportief vlak, met de wereldwijde gevolgen van de uitbraak van het coronavirus", opent Cercle.

"Die uitbraak zorgt ook op sportief vlak voor vele onzekerheden. We weten niet wanneer we weer zullen mogen voetballen, we weten niet onder welke omstandigheden dat zal zijn, we weten niet welke de financiële gevolgen voor de hele voetbalwereld zullen zijn. Dat betekent ook dat we nu nog geen antwoord kunnen geven op jullie vragen over de contractbesprekingen met onze coach Bernd Storck, onze technische staf en de spelerskern. Maar zodra we daarover nieuws hebben, zijn jullie de eersten om dat te vernemen", stelt groen-zwart.

"Er is alvast wel één zekerheid: we blijven samen hard werken aan de toekomst van onze vereniging. Meer dan ooit geldt de slogan 'Never give up'. Leve Cercle!", besluit het bericht.

Storck volgde in oktober 2019 de ontslagen Fabien Mercadal op en ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. De 57-jarige Duitser kende een moeizame start in West-Vlaanderen maar slaagde er dankzij een sterke eindsprint alsnog in Cercle naar onverhoopt behoud te loodsen.