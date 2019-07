Voorstelling Cercle Brugge: “De komst van versterking verloopt moeizamer dan voorzien” LUVM

11 juli 2019

06u42 0

Eindklassement 2018-’19

13de in reguliere competitie, 6de in PO 2 groep B

Blikvangers

Kylian Hazard

Jérémy Taravel wordt de nieuwe kapitein, maar met een vierjarig contract kreeg het vroeger erg wispelturige broertje van Eden en Thorgan zeer veel verantwoordelijkheid toegeschoven.

Idriss Saadi

Ondanks 13 goals van Gianni Bruno (die niet bleef) was het gebrek aan efficiëntie vorig seizoen de achilleshiel van Cercle. Daar moet Saadi verandering in brengen. Na een verloren seizoen bij Straatsburg (met twee knieoperaties) moet blijken of de Algerijn nog even doelgericht is als drie jaar terug bij KV Kortrijk (16 goals).

Nieuwkomers

Saadi (Straatsburg), Badiashile, Biancone en Serrano (Monaco), Hubert (Club Brugge), Goblet (zonder club)

Vertrekkers

Mercier (OHL), Nardi, Cardona, Etienne, Appin, Nguinda, Traoré en Alioui (terug Monaco), Tormin (Châteauroux), Delacourt (RWDM), Gakpé (Appolon Limassol), Lambot, Palun, Kone, Marega, Bruno en Lopez (einde contract).

Beste aankoop

Saadi

Grootste verlies

Nardi, Mercier en Bruno

Programma

Standard (thuis)

KV Oostende (uit)

KV Kortrijk (thuis)

KV Mechelen (uit)

Waasland-Beveren (thuis)

De ambitie van...

Trainer Fabien Mercadal

“Ik werkte nog niet in België, maar zag hier tijdens mijn trainersopleiding veel wedstrijden. Dit is een sterke competitie. Om de door het bestuur uitgesproken ambitie, de linkerkolom, te kunnen waarmaken, zal er dus nog veel kwaliteit aan de kern moeten worden toegevoegd. Maar ik klaag niet en werk met de beschikbare spelers. Een aantal jonge spelers hebben toch al getoond dat ze straks waardevol kunnen zijn.”

Voorzitter Frans Schotte

“De linkerkolom is de ambitie, en dat willen we doen met offensief voetbal. De komst van versterking verloopt moeizamer dan voorzien, maar het blijft de bedoeling om zonder het budget te verhogen toch een kwalitatief sterkere groep samen te brengen. Met minder, maar betere spelers.”

Budget

18 miljoen euro

Stadion

Jan Breydel (30.000 plaatsen)