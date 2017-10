Vercauteren kan ook tweede wedstrijd als coach bij Cercle niet winnen 19u05

Bron: Belga 1 BELGA Cercle Brugge Cercle Brugge is op de dertiende en voorlaatste speeldag van de heenronde in de Proximus League (1B) niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op het veld van rode lantaarn Tubeke.

Pas in de tweede helft opende Florent Stevance (50.) de score. Voor de Franse aanvaller van Tubeke was het al zijn zeven doelpunt van het seizoen. Daarmee komt hij naast Hernan Losada en Euloge Placca Fessou aan kop in de topschuttersstand. Vanaf de penaltystip scoorde Xavier Mercier (57.) de gelijkmaker.



Beerschot Wilrijk opende vrijdag de dertiende speelronde met een 5-0 zege tegen Roeselare. OH Leuven had zaterdag minder overschot tegen Union (1-0). De Leuvenaren tellen in de strijd om de eerste periodetitel evenveel punten (26) als Beerschot Wilrijk. Pas op de veertiende speeldag wordt het eerste ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League verdeeld. In geval van een gelijke stand geeft het doelsaldo uitsluitsel. De ploeg van Marc Brys staat er daardoor beter voor (+16 tegenover +14).



Op de slotspeeldag worden alle wedstrijden op 5 november om 17u00 gespeeld. Beerschot Wilrijk sluit de heenronde af in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, OHL trekt naar Lierse.

