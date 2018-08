Van de vuilnisbelt naar de voetbalhemel: Cercle-speler Omolo wil na tumultueuze jeugd Keniaanse jongeren toekomst schenken Luc Verweirder

25 augustus 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Cercle Brugge Onverwachte semi-topper – ­tussen twee teams met 8 op 12 – op de Bosuil vanavond. Voor ­Johanna Omolo (29), wordt het nog iets specialer. De Keniaan voetbalde drie seizoenen voor Antwerp, werd er kampioen in 1B, mocht niet mee naar 1A en pakte een jaar later dan maar opnieuw de titel in 1B, ditmaal met Cercle. Rancune heeft de middenvelder absoluut niet. Als u dit leest, begrijpt u waarom dat niet in zijn aard ligt.

"Johanna, dat is hier een meisjesnaam, hé. In Kenia niet. Het is een Bijbelse vervorming van John. Mijn vriendjes maakten daar al snel Jo van, en zo noemden mijn ploegmaats hier in België me ook altijd."

