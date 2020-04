Storck verlaat Cercle Brugge: ondanks behoud in 1A wil Duitse coach contract niet verlengen ABD

22 april 2020

12u00 4 Cercle Brugge Hij hield de Vereniging in 1A na een straffe remonte, maar de Duitse coach Bernd Storck (57) zal zijn contract bij Cercle Brugge niet verlengen. Dat maakte de club zopas bekend. “We respecteren zijn beslissing”, klinkt het. Cercle gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer.

Storck tekende in oktober vorig jaar een contract tot eind dit seizoen. Zijn doel: Cercle Brugge in 1A houden. Na een onwaarschijnlijke comeback slaagde de Duitse trainer daar ook in. Desondanks besloot Storck om zijn contract niet te verlengen.

“Nadat Bernd Storck in oktober 2019 bij Cercle aankwam hebben zowel hij als z’n team een nieuwe wind doorheen Cercle laten waaien. Dit leidde begin dit jaar onder meer tot een indrukwekkende 12/12 én het behoud van Cercle in 1A”, aldus voorzitter Vincent Goemaere op de clubwebsite. “Cercle respecteert Bernd z’n beslissing en zal zich nu richten op het aantrekken van een nieuwe coach, de samenstelling van het team voor volgend seizoen en de verdere uitbouw van de sportieve strategie die nodig is om met Cercle hoger te kunnen mikken en toptalenten in de Belgische competitie verder te ontwikkelen.”

Domper voor Cercle

Het vertrek van Storck is een domper voor Cercle, dat zijn Duitse redder graag aan boord had gehouden. “Er zullen ­kapers op de kust zijn, maar we willen absoluut met Storck door op de ingeslagen weg”, klonk het vorige maand nog bij voorzitter Goemaere. Cercle charmeerde Storck dan ook met een behoudspremie van ruim 100.000 euro.

Dik verdiend, oordeelden ze bij Cercle. Er valt iets voor te zeggen. Sinds de komst van Storck in oktober vonden de Bruggelingen zichzelf terug. De Duitser kreeg de motor stelselmatig weer aan de praat. En dat dankzij zijn eigenzinnige en directe stijl. Storck toonde zich vrij onverbiddelijk voor wie fysiek niet fit is – hij baseert zich onder meer op lactaattesten – of voor wie niet het vereiste niveau haalt. Hij hanteerde een nietsontziende modus operandi. “Storck zei meteen: ‘Ik ben de baas, ik beslis’”, getuigde ex-assistent Cossey eerder in onze krant.

