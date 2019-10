Storck klaar voor loodzware opdracht: “Overtuigd dat Cercle in 1A blijft” Tomas Taecke

14 oktober 2019

15u16 0 Cercle Brugge Nieuw hoofdstuk in de Belgische competitie voor Bernd Storck. Nadat hij afgelopen zomer naast een topclub greep, start de ex-coach van Moeskroen vol ambitie aan zijn periode bij hekkensluiter Cercle Brugge. “Als ze mij volgen, dan komt het goed”.

“Ik ben overtuigd van dit project”, opende Storck vandaag zijn eerste persconferentie op Jan Breydel. “De gesprekken met de mensen van Monaco en Cercle waren héél interessant. Vrijdag zag ik de oefenmatch van Cercle. Er is véél kwaliteit aanwezig, alleen zag ik geen team spirit. En dat is een groot probleem om succesvol te zijn”.

Cercle zet in op de 56-jarige Duitser, die Moeskroen vorig seizoen op zijn zachtst gezegd uit het degradatiemoeras trok. “Storck is de juiste man op de juiste plaats”, hoopt bestuurder Vincent Goemaere dat de coach het huzarenstukje kan herhalen. “Hij kent de competitie goed en is bezeten door voetbal.”

Storck en Moeskroen gingen vorig seizoen ‘met een goeie handdruk’ uiteen. De Duitser stond dicht bij een overgang naar Racing Genk en sprak ook met andere topclubs, maar bleef uiteindelijk achter zonder club. “Het heeft geen zin om over het verleden te praten”, wou Storck niet terugblikken op de afgelopen zomer. “Ik wil niet achterom kijken. Belangrijker is wat er hier straks bij Cercle zal gebeuren. Als de spelers mij volgen, dan komt het goed. Er moet héél veel veranderen. Dit team moet snel competitief worden - de spelers moeten beseffen dat ze niet langer bij Monaco zijn, maar deel uitmaken van Cercle Brugge. Als dat lukt, dan ben ik ervan overtuigd dat Cercle Brugge in 1A zal blijven.”

Exit Vitali?

Voorzitter Schotte kon de persconferentie niet bijwonen, maar ook technisch directeur François Vitali gaf verstek. “Hij is nog steeds bij de club, maar gaat door een moeilijke periode”, lichtte gedelegeerd bestuurder Oleg Petrov toe. “Hij denkt na over te toekomst, we zullen zien hoe alles loopt.” Storck neemt op zijn beurt een assistent-trainer en een fysiektrainer mee. Voorlopig blijven alle reeds aanwezige trainers van Cercle aan boord.