Storck: “Ik wil met mijn volgende club Europa in. Maar met Antwerp geen enkel contact” KDZ

24 april 2020

06u16 0 Cercle Brugge Bernd Storck wil Europa in, liefst naar de Champions League. Meteen de reden waarom de Duitse redder van Cercle het nieuwe contractvoorstel afwimpelde. “Onze ambities zijn niet te verzoenen.”

‘I will never forget you.’ Getekend, Bernd Storck (57). Gericht aan heel Cercle Brugge. De mirakelcoach van de Vereniging houdt het voor bekeken aan de groen-zwarte kant van Jan Breydel. Zelf is Storck geen fan van de term. Ook al klaarde hij voor het tweede jaar op rij een onmogelijk gewaande klus. Na Moeskroen een jaar geleden, hield hij nu Cercle in 1A. “Het resultaat is misschien een mirakel, maar de manier waarop was gewoon keihard werken. We hebben op heel korte termijn héél veel veranderd bij Cercle Brugge. We zijn op veel vlakken professioneler geworden. En daar wil ik de spelers, de staf, het bestuur en de fans heel erg voor bedanken.”

Geen wonder dus dat de Vereniging graag verder wilde met haar wonderdokter. Toch besliste Storck deze week het nieuwe voorstel naast zich neer te leggen. «Ik ben heel ambitieus», zegt Storck vanuit zijn appartement in Berlijn. “En mijn persoonlijke ambities zijn niet te verzoenen met die van Cercle Brugge. Ik wil Europa in en dat kan niet met Cercle, omdat het dezelfde eigenaar (Dmitri Rybolovlev, red.) heeft als Monaco. Cercle is een ontwikkelingsclub, dat is de realiteit. Jonge spelers komen bij Cercle om hen op te leiden, beter te maken en met winst te verkopen. Ik wil meer zijn dan de coach van een opleidingsclub. Ik wil spelen voor de prijzen en voor Europees voetbal met mijn volgende club. De Europa League of de Champions League halen, daar ligt mijn ambitie. Die ambitie zal ik niet waarmaken met Cercle Brugge, daar moeten we eerlijk in zijn. Ik heb daarover een heel open conversatie gehad met Oleg Petrov (gedelegeerd bestuurder van Cercle, red.), daarom hebben we beslist dat op het einde van dit seizoen onze wegen zullen scheiden. Met het grootste wederzijdse respect.”

“Geen contact met Antwerp”

Een nieuwe club heeft Storck nog niet, hij laat alles rustig op zich afkomen. “I’m relaxed. Ik heb tijd. Ik ben de laatste twee jaren veel van huis geweest, het is goed om even tijd door te brengen met familie. Ik hoop wel nog op een mooie manier echt afscheid te kunnen nemen bij Cercle, al denk ik niet dat er dit seizoen nog gevoetbald zal worden in België. Het zou leuk zijn om in België aan de slag te blijven, maar op dit moment is er niets concreet.” Ook Antwerp niet, waar hij volgens sommigen op een shortlist zou staan, mocht Bölöni vertrekken. “Dat was pure speculatie in de Hongaarse pers. Ik heb geen enkel contact met Antwerp.”