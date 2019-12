Storck: “De helft van mijn ploeg had een halfuur nodig om te beseffen dat match begonnen was” LUVM

14 december 2019

23u25 0 Jupiler Pro League Cercle-coach Bernd Storck incasseerde zijn zesde nederlaag in negen wedstrijden met groen-zwart. Vooral de manier waarop dat gebeurde kon Storck maar moeilijk verkroppen.

“De helft van mijn ploeg was wakker, de andere helft had een halfuur nodig om te beseffen dat de wedstrijd al begonnen was”, foeterde de Duitse coach van Cercle Brugge. “Dit kan ik niet aanvaarden. Vandaag ben ik veel meer ontgoocheld dan na de wedstrijd tegen Charleroi in Brugge. Dat was mijn eerste als coach van Cercle en je kan na één week niet verwachten dat de ploeg helemaal op jouw kompas vaart. Maar na negen weken had ik niet verwacht dat zo’n verslapping mogelijk was als ik nu heb gezien. Na onze goeie prestaties in Anderlecht, op Standard en vorige week nog tegen Racing Genk is dit echt onbegrijpelijk.”

De jonge Calvin Dekuyper, door Storck zelf bij de B-ploeg opgediept, werd in Charleroi na een halfuur gewisseld. “Calvin zat niet goed in de match, maar ik had ook vijf of zes anderen kunnen vervangen op dat moment. Het was veeleer een tactische keuze om een offensieve kracht in te brengen.”

Belhocine: “Henen verdiende basisplaats”

Een heel ander geluid bij Charleroi-trainer Karim Belhocine. Die opteerde voor het eerst sinds lang voor een wissel in zijn basisploeg. David Henen mocht starten in de plaats van Mamadou Fall. “Dat was geen keuze tegen Mamadou maar voor David”, verduidelijkt de coach van Charleroi. “Fall was niet vermoeid of slecht in de vorige matchen, maar Henen werkte keihard en verdiende een plaats in mijn startelf. Ik ben globaal best tevreden over wat mijn ploeg bracht. Ons eerste halfuur was perfect, behalve dat we te weinig scoorden. Nadien lieten we Cercle iets te veel in de match komen. Gelukkig maken we de match vrij snel dood na de pauze.”