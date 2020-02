Storck blijft voorzichtig: “Er resten nog drie zware opdrachten” Eddy Soetaert

22 februari 2020

22u50 0 Cercle Brugge Bernd Storck redde vorig seizoen Moeskroen van degradatie, dit seizoen haalde hij uitgerekend op Le Canonnier zijn team van de laatste plaats weg. Al is het doel nog bereikt, dat zegt hijzelf met zin voor realisme.

“We toonden meteen dat we wilden winnen”, aldus Storck. “Maar ik had de spelers op het hart gedrukt dat de minimum één punt moesten halen. Met een goede organisatie en veel discipline moest dat lukken. Dat Dylan De Belder uiteindelijk het doelpunt kon scoren dat ons de drie punten opbrengt, is goed voor hem. Hij werkte hard, hij verdiende het orgelpunt van de avond te plaatsen.”

Storck weet waar Cercle aan toe is. “We zijn van de laatste plaats weg en dat is een psychologisch voordeel. Maar we zijn er nog niet. Er resten nog drie zware opdrachten. Wel drie keer in ons eigen stadion tegen Gent, Club en Oostende. Ik hoop dat we de finale tegen Oostende kunnen met succes afwerken. Met de steun van onze geweldige supporters moeten we daarin slagen.”

