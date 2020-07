Snelle tegengoals nekken Cercle in oefenpot tegen AS Monaco LUVM

17 juli 2020

20u28 0 Cercle Brugge Cercle Brugge liep tegen zijn eerste nederlaag van de voorbereiding aan, na een verschroeiende start van Monaco. Voor coach Paul Clement was de kennismaking met het Jan Breydelstadion dus geen onverdeeld succes. De Vereniging heeft duidelijk nog versterking nodig en kijkt daarvoor in de eerste plaats naar... Monaco.

Voor Cercle, dat in zijn eerste oefenmatchen vertrouwen had getankt door gelijk te spelen op Zulte Waregem (2-2) en te winnen in Kortrijk (0-1), werd de galawedstrijd een eerste echte test. Het niveauverschil werd meteen in de verf gezet. Binnen de tien minuten wist groen-zwart waar het aan toe was. Onder het oog van CEO Oleg Petrov en TD Paul Mitchell wilden de Monegasken zich in hun eerste oefenpot duidelijk tonen, en dat resulteerde in twee vroege doelpunten.

Coach Paul Clement schreeuwde zich schor langs de zijlijn. Dat sorteerde het gewenste effect. Zijn spelers gingen wat scherper de duels aan en herstelden gaandeweg het evenwicht, zonder voor echte dreiging te kunnen zorgen. De Engelsman valt overigens niet te benijden. Tot dusver bleef de inkomende transferactiviteit van Cercle beperkt tot Mbenza, Corryn en Raux-Yao. Alleen eerstgenoemde startte tegen Monaco in de basis, de twee anderen kregen een halfuurtje - voor de Fransman zijn debuut. Als je het voorts moet zien te redden met jongens die al min of meer afgeschreven waren (Omolo, Taravel) of die in 1B niet uitblonken (Decostere, Vanhoutte), dan weet je dat de spoeling zowat drie weken voor de competitiestart voorlopig nog veel te dun is. Clement moet hopen dat Monaco een paar van de vele talenten die het op overschot heeft - er zaten liefst 18 bankzitters toe te kijken, met daarbij Biancone, Panzo en Foster - straks naar Brugge stuurt. Of nog meer dat aangekondigde versterkingen als de Noorse vleugelaanvaller Petter Hauge of de Franse verdedigende middenvelder Franck Kanouté straks eindelijk op Jan Breydel arriveren. Beide transfers blijken nogal wat voeten in de aarde te hebben.

Met de hardwerkende Somers na de pauze in de spits ten koste van Mbenza kwam Cercle toch een paar keer piepen aan het bezoekende doel, maar ook niet veel meer dan dat. Hotic knalde de beste kans over.

Het mag duidelijk zijn dat dit Cercle nog lang niet klaar is om straks een rustig seizoen te kunnen draaien. De situatie is weliswaar minder kritiek dan een jaar geleden op hetzelfde ogenblik, toen Fabien Mercadal na het 1-4-verlies tegen Monaco (toen in Roeselare) amper wist van welk hout pijlen te maken en na drie speeldagen om vijf versterkingen riep. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat Paul Clement niet snel wat meer kwaliteit op zijn trainingsveld wil zien.

Ook nog te vermelden was de prestatie van scheidsrechter Brent Staessens, die het komende seizoen zijn kans zal krijgen in wedstrijden van 1B. Hij floot rustig en gedecideerd, en smoorde opstootjes in de kiem toen het even dreigde te verruwen. Prima debuut bij de grote jongens. Ook VAR Christoph Dierick zag dat het goed was.

Cercle Brugge: Warleson - Decostere, Ueda, Taravel (65' Raux-Yao), Velkovski (65' Corryn) - Vanhoutte, Omolo (65' Deuro), Hoggas - Hotic, Mbenza (46' Somers), Gory.

Doelpunten: 4' Ben Yeder (0-1), 7' Golovin (0-2).