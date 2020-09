Robbe Decostere (Cercle) steeds sterker als rechtsback: “Vertrouwen van coach doet wonderen” Luc Verweirder

25 september 2020

09u34 0 Cercle Brugge Stille uitblinker bij een goed draaiend Cercle Brugge vorige maandag tegen STVV was Robbe Decostere. De 22-jarige rechtsback miste nog geen minuut dit seizoen en hoopt die lijn ook zondag in de derby door te trekken. Het sleutelwoord: vertrouwen.

Ze zijn nog met twee bij groen-zwart, die alle 540 minuten van deze competitie tussen de lijnen stonden: Kevin Hoggas en Robbe Decostere. Van de Franse spelverdeler mag dat niet verbazen, ook al legde hij in de voorbije jaren een grillig parkoers af bij de Vereniging. In het geval van Decostere mag zijn onomstreden plaats als titularis wel een verrassing heten. Na een uitleenbeurt aan FC Tubeke vorig seizoen werd bij zijn terugkeer niet meteen verwacht dat de verdediger uit Kortemark voor een basisplaats in aanmerking zou komen. Maar Decostere groeide week na week, en legde tegen Sint-Truiden de sterkste van zijn zes prestaties op de mat.

“Zo heb ik dat op het terrein ook aangevoeld”, nam hij de complimenten om zijn goeie wedstrijd dankbaar in ontvangst. “We zaten meteen goed in de match en op mijn flank kon ik in steun van Musaba voluit mee ten strijde trekken. Ik kwam in de tweede helft zowaar dicht bij een doelpunt met die gepikeerde kopbal. Vertrouwen in jezelf bouw je op tijdens de match.”

Zondag derby

Met de opvallende debutant Jean Harisson Marcelin naast David Bates in het centrum van de defensie, konden de twee flankverdedigers zich ogenschijnlijk beter uitleven dan in de vorige partijen met de opbouwend minder sterke tandem Ueda-Taravel. Op links klom ook Dimitar Velkovski, die al het hele seizoen op zoek is naar zijn beste niveau, uit het dal. Decostere zag ook zijn concurrent op rechts, Vitinho, goed invallen en scoren.

“Vitinho heeft een heel moeilijke voorbereiding gehad”, stelde hij vast. “Het is niet meer dan logisch dat er op iedere positie concurrentie is en strijd moet geleverd worden om in de ploeg te staan. Tot dusver heb ik het vertrouwen gekregen van de trainer. En dat vertrouwen kan wonderen doen.”

Zondag staat de Brugse derby op het programma. En uiteraard wordt dat een speciale wedstrijd voor Robbe Decostere, die vijf jaar in de jeugd van Club Brugge speelde vooraleer in 2014 het groen-zwarte shirt aan te trekken.

“Ik denk dat ik dus een twintigtal derby’s moet gespeeld hebben”, lacht hij. “Vraag me niet hoe vaak ik in het winnende kamp stond, dat heb ik echt niet bijgehouden, maar dat waren wel altijd de wedstrijden waar het meest naar uitgekeken werd.”