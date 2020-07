Paul Mitchell op persconferentie van AS Monaco: “Project Cercle Brugge is voor mij even belangrijk”



LUVM

06 juli 2020

19u33 0 Cercle Brugge Bij AS Monaco is de nieuwe technische directeur (TD), de Engelsman Paul Mitchell, officieel voorgesteld aan de Zuid-Franse voetbalpers tijdens een persconferentie in aanwezigheid van CEO Oleg Petrov. Mitchell, tot voor kort bij het Red Bull-concern, is ook TD bij Cercle Brugge en gaf enige duiding bij die dubbele opdracht.

“Ik zie AS Monaco en Cercle Brugge als één geheel”, sprak Mitchell toen hem een vraag werd gesteld over het nut van een satellietclub in België. “Het project in Brugge is voor mij even belangrijk als dat hier in Monaco. De synergie tussen beide clubs moet er voor zorgen dat in beide clubs het aanwezige talent maximaal wordt gestimuleerd om tot het hoogst mogelijke rendement te komen. Daarvoor is de voorbije jaren een basis gelegd, maar de resultaten waren niet altijd in overeenstemming met de ambities. Het is mijn opdracht ervoor te zorgen dat de samenwerking tot betere resultaten zal leiden.”

Lees ook. Paul Clement kent Cercle en de Belgische competitie niet, maar... “Dit team mikt hogerop, een mooie uitdaging voor mij”

Paul Clement maakt intrede bij Cercle Brugge:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.