Paul Clement kent Cercle en de Belgische competitie niet, maar... “Dit team mikt hogerop, een mooie uitdaging voor mij”







Luc Verweirder

04 juli 2020

15u26 0 Cercle Brugge Paul Clement (48) werd deze voormiddag officieel voorgesteld als nieuwe coach van Cercle Brugge. De ex-assistent van Carlo Ancelotti liet duidelijk blijken dat hij, na een onderbreking van anderhalf jaar, zit te popelen om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. Ook al moet hij groen-zwart, België en de Jupiler Pro League nog helemaal ontdekken. “Soms moet je geduldig wachten op het juiste moment.”



Derde seizoen op rij in 1A, derde keer voorstelling van een nieuwe coach voor Cercle Brugge. Maar waar Laurent Guyot en Fabien Mercadal in het logegebouw van Jan Breydel kennismaakten met de Belgische pers, werd voor Paul Clement het statige Salons Lodewijk van Male uitgekozen. Noblesse oblige: voor een man die bij Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München gewerkt heeft mocht het een beetje meer zijn. Al was de eerste vraag richting de Engelsman krek dezelfde als bij zijn Franse voorgangers.

U bent nieuw in de Jupiler Pro League: wat weet u van Cercle Brugge af?

“Daar moet ik eerlijk in zijn: bitter weinig. Voor mij gaat hier een nieuwe wereld open, maar dat vind ik ‘challenging’, daar hou ik van. Ik heb op hoog niveau gewerkt met jeugd bij Chelsea. Ik heb op zeer hoog niveau gewerkt als assistent, in vier verschillende topcompetities. Nu wordt van mij verwacht dat ik spelers beter ga maken en resultaten ga boeken in een competitie die ik niet ken. Een mooie uitdaging. Zeker omdat het verhaal een link heeft met Monaco, en omdat dit team hoger mikt dan de voorbije seizoenen.”

Ik wil vooral spelers die willen strijden voor hun club, die hun truitje willen nat maken voor dat embleem, die willen bijleren en zich steeds meer ontwikkelen Paul Clement

De voorbereiding is ondertussen al twee weken ver. Hebt u nog voldoende tijd tot de competitiestart om een nieuw team naar uw denkbeelden te laten voetballen, denkt u?

“Bij mijn vorige clubs Swansea en Reading stapte ik in na enkele maanden, toen die ploegen reeds onderin bengelden. Waardoor het uiteindelijk telkens in het tweede seizoen verkeerd afliep. Hier krijg ik nu toch nog vijf weken. Dat is dan wel geen volledige voorbereiding, maar toch een heel stuk ervan. De start van de competitie niet missen is de ambitie van elke coach, ik maak daar geen uitzondering op. Daarom reken ik op de steun van iedereen om me hier snel te integreren. Ik breng met Nigel Gibbs mijn vaste assistent mee, met wie ik bij Swansea en Reading samenwerkte. Ik wil er ook graag nog een tweede Engelse assistent bij met wie de gesprekken nog lopen, maar de continuïteit binnen deze club moet ook verzekerd blijven. Daarvoor zorgen dan Andreas Patz en Dany Verlinden.”

Als iemand het belang van goede assistenten beseft, bent u het wel...

“Ik heb zeven jaar aan de zijde van Carlo Ancelotti gewerkt. Dat is al even geleden, maar we blijven een regelmatig contact onderhouden. En inderdaad, ik weet dat elke coach goed omringd moet zijn, dit is teamwork. Vijf jaar geleden opteerde ik er voor om zelf hoofdtrainer te worden. Dat verloopt met vallen en opstaan, soms maak je al eens een verkeerde keuze. De voorbije anderhalf jaar had ik geen club, ik was aan wat rust toe maar ik wilde wel duidelijk doorgaan als T1. En dus heb ik geduldig gewacht op de juiste opportuniteit. Dat zou Cercle Brugge voor mij kunnen worden, daar ben ik van overtuigd. Maar succes komt niet zomaar aanwaaien.”

Van het team dat hier in februari en maart miraculeus de degradatie afwendde, zijn slechts een paar spelers gebleven. Wordt dat een probleem?

“Ik heb begrepen dat er nog serieus in versterking zal worden geïnvesteerd. Eerst ga ik bekijken welke kwaliteit er nu al is, te beginnen vanmiddag op de eerste oefenwedstrijd (in Zulte Waregem,red). En dan ga ik met het bestuur en met Paul Mitchell (technisch directeur, red) zo snel mogelijk de spelers erbij halen die we nodig blijken te hebben. Dat kost tijd en inspanning, zoals in elke andere club.”

U heeft in uw carrière met een hele rist grote namen gewerkt.

“Zeker, maar mijn trainersloopbaan overspant ondertussen al 25 jaar en daarin heb ik met voetballers van diverse kwaliteit te maken gekregen. Ik wil vooral spelers die willen strijden voor hun club, die hun truitje willen nat maken voor dat embleem, die willen bijleren en zich steeds meer ontwikkelen.”

Kent u Philippe Clement?

(grijns) “Die is coach van een andere club in deze stad, hé. Een hele mooie, historische stad trouwens. Ondertussen zag ik een ‘funny picture’ opduiken waarin mijn naamgenoot en ik om een parkeerplaats ruziën aan het stadion. Misschien moet ik maar meteen een grotere auto vragen?”

