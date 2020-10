Paul Clement (Cercle) wil vandaag in Eupen punt(en) pakken: “Dan kunnen we met een goed gevoel de break in” Luc Verweirder

03 oktober 2020

11u32 0 Cercle Brugge Cercle Brugge wil oogsten in de Oostkantons. Am Kehrweg hoopt Paul Clement vanavond de punten te pakken die zijn team in de Brugse derby had verdiend. “Jammer dat onze sterke prestatie niks opleverde”, aldus de Engelse coach van Cercle. “Nu willen we de interlandbreak induiken met een goed gevoel, en dat kan door te winnen in Eupen.”

Tijdens de internationale onderbreking zal Cercle Brugge, in tegenstelling tot een maand geleden, geen oefenwedstrijd inlassen.

”Toen moesten er een aantal jongens speelminuten kunnen opdoen om hun achterstand weg te werken”, bedenkt Clement. “Dat is nu niet meer het geval, en dan vind ik het niet zinvol om de groep op te splitsen.”

Stef Peeters

Vanavond in Eupen wordt Cercle opgewacht door zijn topschutter van vorig seizoen. Stef Peeters tekende voor drie jaar bij de Panda’s.

“Dat gebeurde op het moment dat ik hier aankwam”, zegt Clement. “Ik heb dus niet met hem gewerkt, maar ik heb in de wedstrijden van Eupen wel kunnen vaststellen dat hij een heel waardevolle pion is voor hen. Eupen beschikt over nogal wat technisch zeer vaardige voetballers en is een sterk geheel. Het wordt uitkijken, maar we gaan er niet met een andere mindset naartoe dan in andere wedstrijden. Het is altijd onze bedoeling een wedstrijd te winnen. Dat is nu niet anders.”

Dat was dus ook het geval vorig weekend tegen Club Brugge. Clement lacht fijntjes als hij aan de derby terugdenkt.

”Het is verdomd jammer dat we uiteindelijk niet zijn beloond voor onze uitstekende prestatie tegen onze buren. Vooral onze tweede helft mocht echt gezien worden, we hebben Club zeker in het vierde kwartier voor de nodige problemen gesteld.”

Claude Makelele

Maar ondertussen is het vizier volledig op Eupen gericht. Cercle vertrok al na de vrijdagochtendtraining op afzondering naar Verviers.

“Dit is naar verluidt de langste verplaatsing van het seizoen, maar in België is er niet echt sprake van enorme afstanden”, grijnst Clement. “Als ik de naam Eupen hoor, moet ik vooral terugdenken aan Claude Makelele. De Fransman was mijn assistent bij Swansea, toen Eupen hem daar kwam wegplukken. Dat vond ik toen niet zo leuk, neen. Maar zo gaat dat in voetbal.”

Clement beseft dat in de Oostkantons, net als bij Cercle, de ambitie leeft om dit seizoen de sprong naar de linkerkolom te maken.

”Eupen zit in een sterke reeks, van hun vijf laatste wedstrijden wonnen ze er eentje en speelden ze vier keer gelijk. Mijn assistent Stuart Metcalf heeft me uitgebreide analyses bezorgd, waaruit ik leerde dat ze zo’n beetje hetzelfde voetbal trachten te spelen als wij. Het kan dus een leuke pot worden. Voor ons is het belangrijk om straks met een positief gevoel de interlandbreak in te duiken, en dat kan door te gaan winnen.”

Clement moet het in Eupen zonder Johanna Omolo doen. De Kenyaan was tegen Club Brugge geschorst, en liep nu op de vrijdagtraining een scheurtje in de schuine buikspier op. David Bates en Alexander Corryn mikken op de wedstrijd tegen AA Gent na de break. Ook Guy Mbenza zou dan weer fit moeten zijn. Alimami Gory, hersteld van een schouderblessure, werd niet in de wedstrijdkern voor Eupen opgenomen. De Portugees Leo Lopes Da Silva, die zijn conditionele achterstand grotendeels heeft weggewerkt, zat wel mee op de bus naar Verviers.