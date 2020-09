Paul Clement (Cercle) vanavond tegen Sint-Truiden: “Ik verwacht een reactie van mijn team na twee nederlagen” Luc Verweirder

21 september 2020

11u21 0 Cercle Brugge Voetbal op maandagavond: voor Paul Clement is het niks speciaals. Voor Cercle Brugge is het dat wel, nooit eerder speelde groen-zwart bij ons weten een wedstrijd op de eerste werkdag van de week. En werken zal het worden voor de Vereniging, want STVV is een hele belangrijke. “Geen must win, maar toch niet veel minder”, weet ook Clement.

Cercle moet zich immers dringend herpakken, na een 0 op 6 en twee behoorlijk slechte prestaties. “Ik verwacht een reactie van mijn team”, zet Clement voorop.

Op Anderlecht botste Cercle vorige week natuurlijk op een heel sterke tegenstander, die inmiddels ook over Waasland-Beveren walste.

“De kracht van Anderlecht mag niet alleen de verklaring zijn voor onze mindere prestatie in Brussel”, weet de Engelse coach. “Maar anderzijds vraag ik me af of we er met een betere prestatie iets hadden kunnen pakken. Als we de key moments hadden benut, dan misschien. Maar dan nog. In Anderlecht zijn we vooral fysiek ten onder gegaan, dat hebben ook de wedstrijddata duidelijk uitgewezen. Ik neem dus zeker mijn deel van de verantwoordelijkheid voor dat verlies.”

Uitdagend project

Tegen Sint-Truiden zal Cercle uit een ander vaatje moeten tappen, zoveel is wel duidelijk.

“Het is nog te vroeg op het seizoen om van een “must win game” te spreken, maar voor ons is dit toch wel een hele belangrijke”, beseft Clement. “Mogelijk komt het door de komst van een paar nieuwe jongens dat er wat onrust in onze kleedkamer sluipt. Maar ze moeten op dit niveau om kunnen gaan met de toenemende concurrentie. Die zal in de toekomst alleen maar groter worden. Met de komst van Carlos Aviña als technisch directeur speuren we de volledige internationale markt verder af. Dit is een uitdagend project.”

Cercle moet het vandaag nog zonder Mbenza en Gory stellen, en ook Corryn is nog ten minste een week buiten strijd. Kapitein Taravel werd voor de tweede week op rij niet geselecteerd. De jarige Iké Ugbo staat allicht weer in de spits. Afwachten of Anthony Musaba, die in Anderlecht door het ijs zakte, een nieuwe kans krijgt.

“De ontwikkeling van jonge spelers gaat gepaard met vallen en opstaan, het is een moeilijk pad met veel putten en bulten. Anderlecht was zo’n bult voor Anthony waar hij niet over raakte. Hij wilde het bij momenten té goed doen.”