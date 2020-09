Paul Clement (Cercle Brugge) kreeg versterking in zicht van hervatting op Anderlecht: “Kern nog niet compleet” Luc Verweirder

12 september 2020

01u13 0 Cercle Brugge In het zicht van de competitiehervatting zondag op Anderlecht, kreeg Paul Clement er de voorbije dagen nog twee aanwinsten bij. “Onze kern is daarmee nog niet helemaal compleet”, geeft de Engelsman aan. “Maar op de posities waar de spoeling nog wat dun was, heb ik nu meer keuze.”

Eerst kwam de Portugees Leonardo da Silva Lopes, 21, verdedigende middenvelder. Die moet straks samen met Franck Kanouté, ooit ontdekt in Senegal en voort opgeleid door Juventus, voor meer concurrentie in het schakelvak zorgen. Tot dusver was de tandem Vanhoutte-Omolo in de rug van Hoggas iets te verzekerd van een vaste stek.

“Kanouté is klaar om ingezet te worden, maar nog niet voor een volledige wedstrijd”, geeft Clement aan. “Lopes heeft door Covid en door aanslepende transferbeslommeringen wat achterstand opgelopen. Die moet dus eerst nog bijtrainen. Ja, ik zag Lopes zelf aan het werk bij Hull, en mijn assistent Eddie Lattimore had hem als vijftienjarige bij zich in Peterborough.”

Gisteren werd ook de Fransman Jean Marcelin officieel door Monaco aan Cercle verhuurd voor één jaar. Monaco telde naar verluidt zo’n 10 miljoen neer om de centrale verdediger in januari weg te plukken bij Auxerre. Een goudhaantje dus.

“Het exacte bedrag ken ik niet, maar wat je citeert zal wel aardig in de buurt komen”, bevestigt Clement. “Marcelin is een rechtsvoetige centrumback, maar wel eentje die ook links in de defensie zijn streng kan trekken. Ik had bij Chelsea ooit John Terry onder mijn hoede, de beste rechtsvoetige linkercentrumback die ik ooit zag. Met David Bates, die in de oefenmatch tegen Duinkerken toonde dat hij klaar is, en de Franse nieuwkomer heb ik nu vier man voor twee plaatsen.”

Competitieve oefenmatch

Clement verwijst naar Ueda en Taravel, tot dusver de (niet altijd even betrouwbare) titularissen in het hart van de defensie. Met Cassaert uit de eigen opleiding en de jonge Fransman Raux-Yao, gekocht van Auxerre, houdt hij duidelijk niet meer echt rekening.

“Ook uitgaand moeten we bekijken wat er nog mogelijk is om jonge spelers te laten rijpen”, zegt hij daarover. “In elk geval selecteer ik nooit meer dan drie centrale verdedigers, want op mijn bank wil ik meerdere wisselmogelijkheden hebben. Ik herinner me dat mijn eerste wissel op Standard die van de linksachter was, wat niet duidde op veel weelde.”

Tijdens de interlandbreak liet Clement in een oefenmatch tegen Duinkerken zowat al zijn niet-titularissen opdraven.

“Het team van Fabien Mercadal maakte er een echte competitieve partij van en daar was ik blij om”, bedenkt Clement. “Zo kan ik een aantal van mijn wisselspelers nu beter inschatten. Vitinho? De Braziliaan deed het niet onaardig. Die jongen is hier aan zijn derde jaar begonnen. We hebben hem rustig laten opbouwen, maar ik hoor van mensen die hem al die tijd opvolgden dat hij nooit eerder zo fit is geweest als nu.”

Met Arnesen bij Chelsea

Afwachten of Clement straks in Anderlecht andere keuzes maakt dan de quasi ongewijzigde basisploeg die hij in de eerste wedstrijden opstelde. Nog geen Mbenza in elk geval diep voorin, en ook Gory is door problemen met de schouder niet inzetbaar. Welk Anderlecht verwacht hij eigenlijk?

“Anderlecht is een topteam dat een transitie doormaakt”, analyseert hij. “Ik heb het er met Frank Arnesen over gehad, die er tot vorig jaar was en die ik nog kende van bij Chelsea. En natuurlijk zijn alle blikken er op Vincent Kompany gericht. Die ken ik niet persoonlijk, ik sprak hem wel een paar keer kort toen ik drie jaar geleden na Swansea even werkloos was en met Pep Guardiola bij City mocht meekijken. Anderlecht heeft een ruime kern, waarin Kompany duidelijk de kaart van de jeugd kiest. Zien hoe dat verder loopt. Weet je, als je bij ons Taravel en Omolo wegdenkt, zal ons team echt niet zoveel ouder uitvallen dan dat van Anderlecht.”