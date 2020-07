Ooit Cristiano Ronaldo en Ibrahimovic onder zijn hoede, nu is Paul Clement de nieuwe trainer van Cercle Brugge Luc Verweirder

03 juli 2020

17u27 16 Cercle Brugge Paul Clement wordt de opvolger van Bernd Storck bij Cercle Brugge. Morgen wordt de 48-jarige Engelsman om 11.00 uur officieel voorgesteld in Hotel Lodewijk van Male. Een statig kader dat volledig past bij de vele adelbrieven die de nieuwe coach van groen-zwart kan voorleggen. Niet als speler en ook niet als T1 weliswaar, maar wel als assistent van Carlo Ancelotti bij Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München, waar hij met wereldtoppers als Cristiano Ronaldo, David Beckham en Zlatan Ibrahimovic werkte.



Paul Clement is dus de buitenlandse topcoach voor wie de rode loper op Jan Breydel wordt uitgerold. In Brugge werd tot iets meer dan twee weken geleden gedacht aan Marc Brys, maar de Antwerpenaar paste totaal niet in het plaatje dat CEO Oleg Petrov in Monaco voor ogen had. Die stuurde de nieuwe TD Paul Mitchell het veld in met de duidelijke opdracht een topcoach van een topkaliber te strikken. Het was de bedoeling dat de nieuwe T1 bij de eerste training van Cercle voor de groep zou staan op 22 juni, maar dat zal uiteindelijk pas twee weken later het geval zijn.

Met Paul Clement kiest Monaco er voor met zijn Brugse satellietclub, na anderhalf jaar Franse gemoedelijkheid onder Laurent Guyot en Fabien Mercadal en zeven maanden de Duitse wervelwind Bernd Storck, nu de Britse toer op te gaan. Engelse coaches en de Jupiler Pro League bleek vorig seizoen geen geslaagd huwelijk bij Anderlecht met Simon Davies. Clement moet het straks beter gaan doen bij Cercle, door de slogans “Never Give Up” en “We Beat As One” ook naar het terrein te vertalen in succes.

Als voetballer raakte de nieuwe Cercle-coach tussen 1988 en 1994 niet hoger dan Banstead Athletics en Corinthian Casuals, maar de zoon van ex-international Dave Clement (Queens Park Rangers) en broer van Neil Clement (West Bromwich Albion) timmerde sinds 2007 aan een trainersloopbaan om u tegen te zeggen. Van bij de jeugd van Chelsea groeide hij door tot assistent van Guus Hiddink en Carlo Ancelotti. Met de Italiaan en zijn rechterhand Clement won Chelsea in 2010 zowel de Premier League als de FA-Cup.

Na het ontslag van Ancelotti op Stamford Bridge verkaste Clement kort naar Blackburn Rovers, om meteen door zijn Italiaanse mentor te worden opgepikt toen die bij Paris Saint-Germain aan de slag ging. Het duo leidde PSG, met David Beckham en Zlatan Ibrahimovic, naar de eerste Franse titel sinds 1994. In 2013 werd Ancelotti door Real Madrid aangesteld en koos hij, naast Zinedine Zidane, andermaal voor Paul Clement als zijn wingman. Goed voor winst van de Copa Del Rey en de Champions League door het team van Cristiano Ronaldo, maar na het missen van de titel in La Liga mochten Ancelotti en Clement in 2015 beschikken in Bernabeu.

Clement mocht, na korte avonturen bij Derby County en de Engelse U21, ook Bayern München op zijn indrukwekkend cv bijschrijven. Andermaal was het aan de zijde van Carlo Ancelotti dat hij de Allianz Arena binnenstapte in juni 2016. In januari 2017 ging Paul Clement als hoofdcoach aan de slag bij Swansea City, waar Claude Makelele (later bij Eupen) zijn assistent werd. Hij hield Swansea in de Premier League en werd tot “Manager of the Year” uitgeroepen, maar overleefde een slechte competitiestart vervolgens niet. In maart 2018 loste hij Jaap Stam af bij Reading, tot een nieuw ontslag volgde in december van datzelfde jaar.

Na een ‘sabbatical’ van anderhalf seizoen krijgt Paul Clement bij Cercle Brugge een eerste kans op eerherstel als hoofdtrainer. Werken met Dino Hotic, Stef Peeters en Kylian Hazard, dat wordt toch even wennen na Cristiano, Beckham en Zlatan. Werken in het oude en afgeleefde Jan Breydel, ook dat wordt aanpassen. Paul Clement zal ongetwijfeld lichtjes jaloers kijken richting Philippe Clement, zijn naamgenoot en kampioenenmaker die in het Belfius Basecamp over de allermodernste trainingssnufjes kan beschikken.