Onze Cercle-watcher schrijft open brief aan Miguel Van Damme: “Moed, Miguel. Never give up!” Luc Verweirder

27 september 2020

10u30 0

Dag Miguel

Vrijdag stuurde ik je een Whatsappje. “Gelukkige verjaardag, Miguel”. Het was 8u39. Om 8u40 trilde mijn smartphone. “Merci, Luc”.

Mijn berichtje zal één van de honderden, misschien duizenden geweest zijn, maar jij kreeg uitgerekend op je verjaardag ook dat ene telefoontje dat niemand wil krijgen. Van je behandelende dokters. Dat er weer leukemie is vastgesteld in je beenmerg. Ver-schrik-ke-lijk. Dat je nog de moed vond om zelf een boodschap in te spreken en op je Instagram te zetten, daar doe ik een diepe buiging voor. Respect. Ik heb je opnieuw geappt, om je veel moed te wensen. Geen antwoord. Begrijpelijk, je hebt wel wat anders aan je hoofd.

We kennen elkaar nu ongeveer twee jaar, Miguel. Jij had er al je eerste strijd tegen leukemie opzitten toen ik je daarover voor het eerst interviewde, op de dag dat je officieel genezen werd verklaard, in januari 2019. Ik was sinds augustus 2018 vaste volger voor deze krant van het gepromoveerde Cercle Brugge en had je toen nog maar alleen aan het werk gezien in oefenmatchen. En in een bekermatch tegen Beerschot. Maar jij sprak geregeld je ambitie uit om, eenmaal Paul Nardi andere oorden zou opzoeken, weer eerste keeper van Cercle te worden. Zoals vóór je ziekte. Ik twijfelde er niet aan dat die dag zou komen. Hoe gelukkig je klonk, herinner ik me nog goed, maar ook hoe je - ja, toen al - toch een beetje terughoudendheid inbouwde. “Altijd met twee woorden spreken, dat heb ik geleerd”, zei je. Ik heb er sindsdien vaak aan moeten denken.



We hoorden elkaar de afgelopen jaren, wat zal het zijn, twaalf, vijftien, twintig keer? Toen je laatste contractverlenging officieel werd bekendgemaakt, in een woonzorgcentrum in hartje Brugge, spraken we elkaar wat langer. Informeel, met mondmaskers aan. Kort daarna heb ik je op een training met de groep bezig gezien. Het was een snikhete dag, je liep je in het zweet, maar je lachte in het voorbijlopen. Je genoot. Ik dacht: deze doorzetter staat er binnenkort weer, chapeau.

Vorige week wilde ik informeren naar de evolutie van je trainingsarbeid. “Kan ik je bellen, Miguel?” Geen probleem. “Hoe zou het nog met Miguel Van Damme zijn?” Mijn openingszin klinkt nu zo banaal. “Ik voel me steeds sterker worden, binnenkort zit ik samen met de medische staf en zullen we bepalen welke de volgende stap wordt”, was je boodschap. Die volgende stap komt er niet. Amper een week later werd je laatste hoop op een terugkeer als doelman brutaal de kop ingedrukt.

Want dàt was het wat jou dreef, Miguel, al die tijd. Opnieuw onder die lat staan. Eindelijk weer een volwaardige doelman zijn. Het trof me diep dat ik je in je videoboodschap hoorde zeggen dat er nu geen enkele behandeling meer is die jou kan helpen. “Ze kunnen me alleen zo lang mogelijk in leven trachten te houden”, sprak je. “Tot er misschien ooit ergens door iemand een nieuwe behandeling wordt gevonden. Ik geef de strijd niet op.”

Never give up. Je zei het zo vaak de voorbije jaren. Het werd jouw motto, jouw leuze. En die van Cercle, toen begin dit kalenderjaar de behoudsstrijd van groen-zwart uitzichtloos leek. Er werd van een mirakel gesproken toen dat behoud na de Brugse derby alsnog werd verzekerd. Jij stond als een dolleman mee te springen voor het volgepakte bezoekersvak in Jan Breydel.

Je had op dat ogenblik alweer twee keer de strijd tegen leukemie aangebonden, met een verbetenheid die ontzag en heel veel respect afdwong. In de zomer van 2019, kort nadat je met Kyana was getrouwd en na de huwelijksreis weer ziek was geworden. En in de winter van 2020, nadat je één van de eregasten op het Gala van de Gouden Schoen was geweest. Thibaut Courtois en Iker Casillas spraken je toen moed in. Ik had je die dag in de namiddag gebeld, maar mocht je niks zeggen over wat er je ‘s avonds te wachten stond.



Het was een moment waarop zelfs een ervaren journalist met ondertussen veertig voetbalcompetities op de teller een krop in de keel moest wegslikken. En had willen uitschreeuwen: “Oh my god, Miguel, wat hoop ik dat je ooit helemaal genezen zal zijn. Als iemand dat verdient, dan jij wel.” Het sterkst voelde ik dat aan toen je voor je eigen supporters verscheen op de fandag, kort na je eerste hervallen. Ik maakte die dag een foto van je, met twee jonge fans. Je droeg een pet en je zag er getekend uit door de behandeling, maar je lachte. Breed. Want je had het luidste applaus van allemaal gekregen, en dat gaf je nieuwe moed. Zoals je me later ook toevertrouwde hoe je moed putte uit de vele berichtjes die je van voetbalfans kreeg, van clubs uit alle hoeken van het land, zonder onderscheid. Jouw strijd stond en staat boven rivaliteit. In de zestiende minuut, naar analogie met je rugnummer, steeg vaak applaus op uit de tribunes, ook ver buiten Jan Breydel.

Vandaag is het in Brugge weer derbydag, Miguel. Wie ook wint, een vlag zal er niet worden geplant. Hoewel Cercle zich nog lang niet kan redden en hoewel ook Club nog lang geen kampioen kan worden, een emotioneel burenduel wordt het met absolute zekerheid. Want jij zal de aftrap geven, Miguel. In deze bizarre coronatijden zullen er geen groen-zwarte supporters in het stadion zijn om luidkeels je naam te scanderen. De blauw-zwarte supporters zullen dat in hun plaats doen, zeker weten, even luid en even gemeend.

Je ouders ken ik niet, Miguel, maar ik heb al vaak moeten denken aan de moeilijke tijden waar ook zij doorheen zijn gemoeten. Aan wat hen nu weer te wachten staat. Zelf heb je meermaals gezegd dat je vrouw Kyana jou door de moeilijkste momenten heen heeft geholpen. Ook haar wil ik bij deze veel moed toewensen.

Je staat er niet alleen voor, Miguel. De voetbalwereld steekt je collectief een hart onder de riem. Iedereen strijdt met je mee. Ik strijd met je mee, en via mij ook al mijn lezers. Geniet zondag van de wedstrijd, Miguel. En geniet daarna van elke dag die volgt. Ook als het een moeilijke dag is. Volgend jaar, op 25 september, stuur ik je weer een appje. “Gelukkige verjaardag, Miguel”. Never give up!

