Nu ook officieel: Bernd Storck moet als nieuwe coach het Moeskroens huzarenstukje bij Cercle herhalen Redactie

12 oktober 2019

15u44 8 Jupiler Pro League Nu ook officieel: Bernd Storck (ex-Moeskroen) is de nieuwe coach van Cercle Brugge. De 56-jarige Duitser volgt bij de ‘Vereniging’ Fabien Mercadal op.

Mercadal werd na de 6-0-nederlaag van vorig weekend bij Zulte Waregem ontslagen. Gisteren zag de nieuwe coach van Cercle zijn ploeg al aan het werk tijdens een oefengalop tegen Monaco B - Cercle won met 2-1, Foster en Hoggas scoorden.

De opdracht van Storck is duidelijk: hij moet het zieltogende groen-zwart snel reanimeren en in 1A houden. Hij staat voor een thuiswedstrijd tegen Charleroi en een bezoek aan Genk. Storck krijgt een gelijkaardige opdracht als degene die hij vorig seizoen bij Moeskroen met glans vervulde. Vorig seizoen nam Storck bij Moeskroen begin september over na een 0/15. Hij leidde les Hurlus uiteindelijk naar een tiende plaats in de reguliere competitie, met na Nieuwjaar stuntzeges bij kampioen Racing Genk en Club Brugge. De Duitser verlengde zijn contract in Henegouwen vervolgens niet. Hij hoopte op een job bij een topclub, maar die kwam er niet, waardoor Storck werkloos bleef. Nu kan hij toch opnieuw aan de slag.

Inzet en discipline

“Met Bernd Storck doen we beroep op een ware vakman, iemand die perfect in lijn ligt met onze visie voor het project met Cercle”, legde Oleg Petrov, gedelegeerd bestuurder bij groen-zwart, uit. “We zijn er dan ook van overtuigd dat Bernd Storck de ideale coach is om de doelstellingen van Cercle Brugge te bereiken.”

Ook bestuurder Vincent Goemaere was in zijn nopjes. “Met de aanstelling van Bernd Storck hebben we een trainer gevonden met kennis van de Belgische competitie en waarbij inzet en discipline als een toonbeeld geldt. We blijven ervan overtuigd dat er voldoende kwaliteit in deze groep aanwezig is en hebben er vertrouwen in dat Bernd Storck, in samenspraak met de technische staf, de juiste formule zal vinden om de benodigde resultaten te bereiken waarmee onze supporters zich opnieuw kunnen vereenzelvigen.”

✅OFFICIAL! Welkom bij Cercle Brugge, Bernd Storck! #LEVECERCLE



✍️ https://t.co/zooZ7OMzTM pic.twitter.com/QPga5BSurK Cercle Brugge(@ cercleofficial) link