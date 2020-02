Mirakel komt weer wat dichter: Cercle wint verdiend bij Moeskroen en laat rode lantaarn aan Waasland-Beveren EDDY SOETAERT

22 februari 2020

21u48 4 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Een nieuwe stap richting de miraculeuze redding voor Cercle Brugge. Met een knappe goal bracht Dylan De Belder Cercle Brugge een kwartier voor tijd op voorsprong en meteen ook naast Een nieuwe stap richting de miraculeuze redding voor Cercle Brugge. Met een knappe goal bracht Dylan De Belder Cercle Brugge een kwartier voor tijd op voorsprong en meteen ook naast het verliezende Waasland-Beveren in de hertekende rangschikking. Het zorgde voor een schreeuw vol verlossing bij de goalgetter én voor een hemelse ontlading in de vakken van de enthousiaste Cercle-fans.

Voor hen moest het wel een geladen duel worden. Met ruim 2.000 waren ze, dubbel zoveel als er thuisfans present tekenden. Ze kwamen dan wel allemaal op kosten van de vereniging naar Le Canonnier, maar ze waren er hoe dan ook om hun team bij te staan in de Operatie Redding.

Er werden natuurlijk ook wat bedenkingen geformuleerd: Cercle-coach Bernd Storck was vorig seizoen de redder van Moeskroen en van de achttien Moeskroense namen op het scheidsrechtersblad speelden acht toen ook onder hem. Zouden ze? “Vergeet het”, reageerde een plaatselijke insider. “Wees maar zeker dat ze niet allemaal zinnens zijn om Storck een plezier te doen.”

Dennis Van Wijk zal anders wel zijn bedenkingen hebben. “Het spookte al vaker bij Moeskroen”, liet hij zich twee weken geleden na het Oostendse verlies op Le Canonnier ontvallen. En het is een feit dat die van Moeskroen beslist niet veel inzet betoonden. Ondermaats waren ze, niet eens in staat om één doelkans ineen te flansen.

Pas halfweg de eerste helft kwam een dominant Cercle een eerste keer dicht bij een doelpunt. Hoggas dirigeerde de actie, stuurde Hotic weg over rechts. Die bracht de bal voor richting De Belder maar daar zat nog net een voet van Wimmer tussen. Hoggas deed meer: hij stuurde een vrijschop over de muur maar ook net boven de doellat. Even later nog eens Hoggas die Biancone op het goede pad zette maar de communicatie was niet perfect zodat Butez tijdig bij de bal was.

Nog warmer werd het toen Biancone de bal in de zestien gooide en Butez naast de bal plukte. Hoggas kon er net niet van profiteren. Ja, Cercle had zijn tegenstander helemaal in de houdgreep.

De Cercle-aanhang werd er behoorlijk zenuwachtig bij. Dat resulteerde in hevige reacties in de volgelopen uit-vakken toen Eppel de bal tegen Boya aan trapte, volgens al wat groen-zwart is tegen de arm van de Kameroener, volgens Jonathan Lardot tegen de borst en dat had hij blijkbaar ook goed gezien.

De Bruggelingen mochten dan wel de bovenhand hebben, hun eerste schot binnen het doelkader – het allereerste in de wedstrijd – kwam er pas in de 57ste minuut en was niet eens gevaarlijk.

Gevaarlijker werd het even later toen Marton Eppel op het doel afging maar de Duitse reus Lasse Sobiech was net op tijd om er zijn achtenveertig voor te steken. En nog gevaarlijker was het wanneer Biancone zich voorbij iedereen dribbelde en dan het doelpunt aanbood aan Stef Peeters maar die duwde de bal langs de verkeerde kant van de staander.

RESTERENDE PROGRAMMA’S:

KV Oostende:

28 Antwerp - KV Oostende

29 KV Oostende - Racing Genk

30 Cercle Brugge - KV Oostende

Waasland-Beveren:

28 W. Beveren - Anderlecht

29 Moeskroen - W. Beveren

30 W. Beveren - AA Gent

Cercle Brugge:

28 Cercle Brugge - AA Gent

29 Club Brugge - Cercle Brugge

30 Cercle Brugge - KV Oostende

Wat Cercle al tien keer verdiende, kreeg het uiteindelijk na 75 minuten zwoegen. Het was Eppel die vanuit het middenveld doorstak naar Dylan De Belder. Die moest vrij ver naar links uitwijken maar trapte dan de bal gekruist voorbij Butez naast de verste doelpaal tegen het net. Het leidde tot een zegekreet van De Belder, vermenigvuldigd met tweeduizend in de bezoekende vakken.

Cercle Brugge staat voor het eerst sinds lang niet meer laatste. Het laat Waasland-Beveren met een overwinning minder achter zich. Maar uiteraard kan het nog niet ‘Mosselen aan wal’ roepen, want er resten nog drie stevige opdrachten voor Cercle: tegen Gent, tegen buurman Club en... op de slotdag tegen KV Oostende.