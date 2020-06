Miguel Van Damme verlengt contract met één jaar bij Cercle Brugge: “Vertrouwen in een goede afloop groeit”

16 juni 2020

15u55 16 Cercle Brugge De beloofde contractverlenging voor Miguel Van Damme (26) is er dinsdagnamiddag gekomen. Omstreeks 15 uur ondertekende de doelman de overeenkomst die hij bereikte met groen-zwart voor één bijkomende campagne, zijn achtste ondertussen bij groen-zwart.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere en algemeen coördinator Marc Vanmaele maakten de contractverlenging bekend in het bijzijn van de Brugse burgervader Dirk De fauw (CD&V) in het Woonzorgcentrum Ter Potterie nabij het stadscentrum, waar de sociale cel van de Vereniging de Brugse zorgsector een hart onder de riem stak met de schenking van tablets én speciaal ontworpen steunkaarten.

Miguel Van Damme is vastbesloten om keihard verder te werken aan zijn terugkeer naar het voetbalveld en apprecieert uiteraard de steun die hij daarbij van Cercle Brugge krijgt. “Zeker in deze onzekere tijden is het absoluut niet evident dat Cercle mij opnieuw een verlenging van één seizoen heeft gegeven”, zegt hij. “Het was door de coronacrisis dat het uiteindelijk nog wat heeft aangesleept, maar ik heb altijd gevoeld dat ze hun belofte zouden nakomen. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik voel me bijzonder goed sinds de start van de immunotherapie, die me een nieuwe kans op een sportief leven geeft. Ik voel me steeds energieker, in die mate dat ik ook best wel mijn deel van de huishoudelijke klusjes voor mijn rekening heb genomen. En vooral hard getraind, ook enkele specifieke keeperstrainingen met Brian Vandenbussche en eentje met Wouter Biebauw.”

Acht jaar geleden kwam Van Damme van SK Maldegem naar Cercle, vier jaar geleden begon zijn lijdensweg en zijn strijd tegen leukemie. “In januari heb ik even gevreesd dat het helemaal voorbij was voor mij. Mijn vrouw en ik hebben toen echt diep gezeten. En zelfs drie maanden geleden had ik nooit durven dromen dat ik nu alweer op dit punt zou staan. In april woog ik nog maar 67 kg, nu alweer 73 kg. De spiermassa groeit en het vertrouwen in de goede afloop ook. Als ik het komende seizoen weer echt bij de groep geraak, hoop ik zoals twee jaar geleden een paar wedstrijden te kunnen spelen (in 2018-19 speelde hij één bekermatch en twee duels in play-off 2, red.). Kijk, overmorgen leg ik mijn medische en fysieke tests af. Dan zal ik alweer wat meer weten.”

