Miguel Van Damme (Cercle Brugge) voelt zich elke dag sterker: “Fans maandag bedanken voor vorig jaar” Luc Verweirder

17 september 2020

18u31 0 Cercle Brugge Hoe zou het nog met Miguel Van Damme zijn? Drie maanden nadat hij voor een seizoen mocht bijtekenen bij Cercle Brugge, voelt de doelman zich elke dag sterker. Zijn behandeling tegen leukemie loopt nog volop, trainen doet hij nog individueel maar steeds intenser. “Binnenkort zitten we samen om te zien welke de volgende stap wordt.”

Over een week viert Miguel Van Damme zijn 27ste verjaardag. Wie zoals de keeper van Cercle Brugge zijn leven aan een zijden draadje zag bengelen, kijkt naar elk nieuw levensjaar uit. In de wetenschap dat, ook en vooral in deze Covid-tijden, voorzichtigheid altijd geboden blijft.

“Het is een onwennige tijd voor velen”, bedenkt hij. “Als risicopatiënt moet ik steeds goed uit mijn doppen kijken. Je mag jezelf dan nog zo goed beschermen met mondmaskers en handgel. Op Cercle Brugge hebben ze de strijd tegen het coronavirus superprofessioneel aangepakt, maar toch waren er enkele positieve tests. En ik ga soms ook naar de winkel, hé. Je lot ligt niet in je eigen handen.”

Clement en de keepers

Zijn sportief lot, dat nam Van Damme zo goed als enigszins mogelijk wel weer in eigen handen. Wanneer hij opnieuw op een veld onder de lat zal staan in een officiële partij, blijft onduidelijk.

“Maar ik voel mezelf elke dag sterker worden”, geeft hij aan. “Er zit nog marge op, mijn allerbeste niveau haal ik zeker nog niet. Maar ik zie de evolutie wel positief in. Ook al omdat de resultaten van mijn medische behandelingen altijd goed zijn. Die worden nu stilaan afgebouwd. Ik onderga nog één keer per maand immunotherapie, terwijl dat in het begin wekelijks was. Na de individuele keeperstrainingen met Brian Vandenbussche, oefende ik tijdens de eerste week van de voorbereiding met de groep mee. Nu doe ik dat alweer even apart, met Dany Verlinden. Binnenkort gaan we eens samenzitten met de medische staf om te bepalen welke de volgende stap wordt. Met onze nieuwe coach Paul Clement had ik al een paar gesprekken. Die man toont interesse voor mij als keeper én als mens, hij wilde mijn hele verhaal kennen. Dat doet deugd. Ook met Thomas Didillon, met Warleson en Merveille Goblet heb ik een tof contact. Keepers onder elkaar, hé, die hebben altijd een speciale band.”

STVV niet onderschatten

Met de supporters van Cercle Brugge heeft Miguel Van Damme ook altijd die speciale band gehad. Tijdens de degradatiestrijd vorig seizoen, waarin de doelman er ondanks zijn ziekte een erezaak van maakte om zijn maats verbaal te steunen, nam Van Damme het voortouw.

“Door de uitbraak van corona konden de fans uiteindelijk niet worden bedankt voor hun enorm aandeel in het behoud. Maandag mogen ze voor het eerst terug in het stadion, het zou leuk zijn als de ploeg tegen Sint-Truiden voor een goed resultaat kan zorgen. Onze start met 6 op 15 is degelijk, maar het is nu zaak dat we de aansluiting niet verliezen en dus wordt maandag inderdaad een belangrijke dag. STVV is een niet te onderschatten en moeilijk in te schatten opponent.”