Mexicaan Carlos Aviña is gestart als TD bij Cercle Brugge: “Ochoa zei me dat België een fantastisch land is” Luc Verweirder

18 september 2020

16u25 0 Cercle Brugge Bijna een jaar na het vertrek van François Vitali, op 17 oktober van vorig jaar, en zowat een maand na zijn aanwerving door Cercle Brugge werd vandaag de 29-jarige Mexicaan Carlos Aviña Ibarrola officieel voorgesteld als nieuwe technisch directeur van de Vereniging. De 29-jarige Mexicaan maakte meteen een ongemeen gedreven indruk. “Ik hoop snel mijn steentje tot de ontwikkeling van dit team te kunnen bijdragen.”

“Goeiemiddag allemaal, het is een eer om voor Cercle Brugge te mogen werken.”

Carlos Aviña heeft zijn intrede bij Cercle niet gemist, al was het maar omdat hij niet één maar twee volzinnen in het Nederlands had ingestudeerd. Voorts bedient hij zich van perfect Engels. Een talenknobbel is zeker één van zijn kwaliteiten.

”Het is mijn bedoeling ook snel Frans te leren, want ik wil met alle spelers kunnen converseren”, geeft hij aan.

Hoe Cercle Brugge hem op het spoor kwam, is vrij duidelijk: door het netwerk dat vanuit Monaco wordt opgebouwd door CEO Oleg Petrov en zijn sportieve rechterhand Paul Mitchell.

”Wij zijn er van overtuigd met Carlos Aviña de juiste man op het juiste moment op de juiste stoel te zetten”, liet Petrov, ultiem verhinderd op de voorstelling, via een videoboodschap weten. “Wat Carlos de voorbije zes jaar neerzette bij Club América, één van de grootste clubs van Latijns-Amerika, met daar bovenop zijn vermogen om jonge talenten op te sporen, inspireerde mij tot deze strategische investering.”

Samenwerking vanop afstand

Lees: Aviña moet het ontbrekende puzzelstuk worden dat van Cercle Brugge een échte satellietclub van AS Monaco kan maken, wat tot dusver slechts in geringe mate lukte.

“Ik heb vanaf het eerste moment het belang van Cercle voor Monaco gevoeld”, zegt Carlos Aviña daar zelf over. “Een Mexicaan die TD wordt bij een Belgische club, illustreert hoe voetbal meer en meer een ‘global business’ wordt. Ik ken Paul Mitchell (de Engelse TD van AS Monaco, red) al een hele tijd, het moet zowat vier jaar geleden zijn dat we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Onze samenwerking zal er vaak één vanop afstand zijn, hij vanuit Monaco en ik vanuit Brugge, maar met de moderne technologie is afstand zeer relatief geworden.”

De Belgische competitie ontdekken deed Aviña de afgelopen weken al. Vorige zondag volgde hij de wedstrijd op Anderlecht in het Lotto Park.

”Na mijn aankomst in België moest ik tien dagen in quarantaine, maar ik zag al voldoende wedstrijden om te kunnen vaststellen dat er in België voetbal met een heel hoge intensiteit wordt gespeeld. Het is geen competitie waar ik de afgelopen jaren op focuste, maar volgens mij wel een heel goed platform om jonge talenten zich te laten ontwikkelen. Met Paul Clement is hier ook een coach aanwezig die de kwaliteiten en de ervaring heeft voor een dubbele opdracht als resultaat- en opleidingscoach. Het moet de bedoeling zijn om meer eigen opgeleide spelers via een uitleentraject klaar te stomen, zoals nu met Charles Vanhoutte en Robbe Decostere is gebeurd. Zoals bij elke andere club moet er ook hier bij Cercle een stevige basis van eigen jeugdspelers worden gevormd. Ja, ook dat departement valt onder mijn verantwoordelijkheid.”

Uit comfortzone treden

Aviña is volop bezig zich in Brugge te settelen. De Mexicaan is ook op zoek naar een voetbalteam om zelf actief te blijven.

”Ik heb nooit op hoog niveau gespeeld, maar wel altijd gevoetbald”, lacht hij. “Het zou leuk zijn dat hier ook in Brugge te kunnen doen. Volgend jaar ga ik trouwen, nu moet ik het hier nog alleen zien klaar te spelen allemaal. Maar ik word goed geholpen door iedereen. België lijkt me een fantastisch land. Dat is alvast wat Guillermo Ochoa mij verzekerde, want natuurlijk heb ik me over dit land laten informeren. Onze nationale doelman speelt nu voor Club América, mijn club in Mexico, en hij noemde zijn drie jaar bij Standard de leukste periode uit zijn hele loopbaan. Sinds kort speelt Gerardo Arteaga bij Genk, maar veel Mexicanen voetballen er niet in België of in Europa. Dat komt omdat ze in Mexico zelf goed hun brood kunnen verdienen, en ook omdat er niet zovelen geneigd zijn uit hun comfortzone te stappen. Maar wat niet is, kan nog komen.”