Met doelpunt in Weber-minuut en ruime zege herdenkt Cercle op gepaste wijze 'Joske', OHL niet voorbij Roeselare

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Cercle Brugge Cercle Brugge nam vandaag op een mooie wijze afscheid van Josip Weber. Voor de wedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk klonk er één minuut lang applaus, terwijl onder meer voorzitter Frans Schotte, ex-trainer Henk Houwaart en Rudi Verkempinck een grote foto van Weber op het veld droegen. De openingsgoal in minuut negen en een 4-0-zege maakten het eerbetoon compleet.

Toen de thuisploeg na negen minuten de score opende, toverde de spionkop een spandoek tevoorschijn: "gestreden als een ware held." Bovendien was '9' ook het rugnummer van Weber bij de Bruggelingen. Een passender moment om op voorsprong te klimmen was er met andere woorden niet.

Dankzij twee doelpunten van De Belder en één treffer van Crysan werd de periodekampioen met 4-0-cijfers naar huis gestuurd, terwijl de thuisploeg op deze manier een prachtige hommage aan haar ex-topschutter bracht. Weber scoorde in 204 competitiewedstrijden maar liefst 136 doelpunten, waardoor hij geldt als een van de absolute legendes bij Cercle.

Cercle Brugge De laatste match op de 15de speeldag tussen OHL en Roeselare eindigde op een draw. De Leuvenaars, in de eerste periode tweede achter Beerschot Wilrijk, beginnen zo in mineur aan de tweede periode.

OHL kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong met een doelpunt van Esteban Casagolda. De Spaanse aanvaller kon de bal op de rebound binnenkoppen, nadat een schot van Mathieu Maertens op het doelhout was terecht gekomen. Na de goal kreeg Roeselare wat meer ruimte om aan te vallen.

In de tweede helft kon de Leuvense doelman Gillekens een schot van Cornet uit doel houden. Aan de overkant voorkwam Wouter Biebauw dat de pas ingevallen Nikola Storm de score kon verdubbelen. In de 78ste minuut zette Nick Gillekens de bordjes gelijk met een vreemde owngoal. De doelman probeerde de bal met zijn vuist weg te werken, maar devieerde die ongelukkig tegen zijn eigen netten. Leuven deed er in de laatste minuten nog alles aan om de drie punten te veroveren. Schoten van Elliott Moore en Kenneth Schuermans konden het tij niet keren.

Cercle Brugge Op initiatief van King Power, de Thaise eigenaar van Oud-Heverlee Leuven, hebben een honderdtal supporters van Leicester City de match tegen Roeselare bijgewoond. De supporters kregen een plaats in de grote tribune aan de overkant van de hoofdtribune en zorgden volgens OHL-voorzitter Chris Vandebroeck voor "een Britse kolkende sfeer". King Power is ook eigenaar van Leicester City.

"Het initiatief kwam er op uitdrukkelijk verzoek van King Power om de supporters van beide ploegen de kans te geven te verbroederen. De Engelse supporters arriveerden zondagnamiddag en keren maandag huiswaarts. In januari krijgen evenveel supporters van OHL de kans om gratis de match Leicester-Watford bij te wonen. Iedereen zal zich daarvoor kandidaat kunnen stellen en de gelukkigen worden aangeduid via loting. Gezien het grote succes van de Engelse aanwezigheid vandaag vermoed ik dat dit een jaarlijks weerkerend evenement wordt. Aan de steun van de Engelse supporters tijdens de match heeft het zeker niet gelegen dat we vandaag niet gewonnen hebben", aldus Vandebroeck.

Ook bij de Engelse supporters vielen er veel enthousiaste geluiden te horen over het initiatief van King Power. Supporter Martin, die alle matchen van Leicester bijwoont, prees OHL omwille van de goede organisatie die Nigel Pearson, ex-trainer van Leicester, had neergezet en vond dat de ploeg verdiende om te winnen. "Wat nog ontbreekt is de laatste pas om kansen te creëren en een efficiënte afwerking. OHL bevindt zich nu op het niveau dat Leicester vijf jaar geleden had toen het zich in de Engelse tweede klasse bevond. Het was Pearson die de club indertijd naar de Premier League bracht. In januari zullen de OHL-supporters in Leicester kunnen zien hoe hun club binnen vijf jaar zal functioneren."