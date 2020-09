Kevin Hoggas wil met Cercle revanche nemen in Anderlecht: “Al blijft die mooie goal onvergetelijk” Redactie

09 september 2020

21u19 0 Cercle Brugge Cercle Brugge hervat komende zondag de competitie op Anderlecht. De verplaatsing naar het Lotto Park roept vooral bij Kevin Hoggas (28) een goeie herinnering op, het doelpunt dat hij er maakte blijft één van de mooiste uit zijn carrière. “Maar natuurlijk hoop ik dat we nu wel één of drie punten kunnen pakken, na de afknapper tegen Kortrijk zou dat zeker welkom zijn.”

In die wedstrijd tegen de Kerels deelde Hoggas in de Brugse malaise. Cercle kon de sterke eerste thuismatch tegen Antwerp niet bevestigen, en had ook geen geniale flitsen in huis zoals de actie waarmee met name de 28-jarige spelmaker op KV Mechelen het doelpunt van Iké Ugbo had ingeleid.

“De globale prestatie tegen Kortrijk was echt wel ontgoochelend”, bevestigt Hoggas. “En dat is jammer, want je gaat natuurlijk altijd liever een break in met een goed gevoel. Maar ondanks het verlies op de vierde speeldag mochten we niet ontevreden zijn over onze oogst. Zes punten uit vier wedstrijden blijft mooi, voor een ploeg die nog in volle opbouw is. Vergeet niet dat er nu weer een totaal ander team staat dan die ploeg waarmee we vorig seizoen voor de miraculeuze redding zorgden. Met Stef Peeters en Dylan De Belder verloren we toch een pak offensieve slagkracht.”

Sleutelspeler

Voor Hoggas zelf betekent het vertrek van het genoemde tweetal dat nu voor de creativiteit in de centrale sector vooral naar hem wordt gekeken.

“Dat ik na mijn grillig parcours bij deze club nu toch één van de sleutelspelers ben geworden, vervult mij met trots”, zegt hij. “Ik hoop ook een leider te kunnen worden en blijven. Met de nieuwe coach heb ik het daar bij zijn aantreden expliciet over gehad, hij sprak zijn vertrouwen in mij uit en benadrukte dat hij op mij rekent om de lijnen uit te zetten.”

Door de uitbraak van het coronavirus half maart, is het bij Cercle Brugge nooit tot een feestje met de supporters gekomen om de spectaculaire remonte van vorig seizoen onder Bernd Storck luister bij te zetten.

“Je kan dat jammer vinden, maar het moment waarop we na die verloren derby tegen Club Brugge op het veld hoorden dat we ons definitief gered hadden blijft toch een fantastische herinnering. In de kleedkamer zijn we toen echt wel helemaal ontploft. Van die dolle maand, met vier opeenvolgende overwinningen, is me nog het meest bijgebleven hoe iedereen er toen in blijven geloven is. Dat had ik nooit gedacht toen ik in de slotminuut in Eupen een penalty miste en het helemaal voorbij leek. Daarom ook mogen we nu niet gaan zitten treuren na een nederlaag zoals die tegen Kortrijk. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat we dit seizoen ooit zo diep zullen zakken als een jaar eerder, toen het vanaf de start fout liep. Nu hebben we al getoond dat we met dit team iedereen in de problemen kunnen brengen.”

Fantastisch doelpunt

Dus ook Anderlecht in eigen huis. Bij de Brusselaars zindert de paleisrevolutie na de aanstelling van Vincent Kompany tot T1 en het vertrek van Franky Vercauteren nog na. Vercauteren was overigens Hoggas’ eerste coach bij Cercle in 1B, nadat hij overkwam van Bourg-en-Bresse.

“Zo gaat dat in voetbal”, neemt de middenvelder het filosofisch op. “Vorig jaar was Kompany de kapitein op het veld, nu staat hij naast de lijnen. Dat maakt onze zaak niet. Wij hebben tegen Anderlecht wél een revanche te nemen, vind ik, want eigenlijk hadden we tegen hen vorig seizoen twee keer recht op puntenwinst.”

Waarmee Hoggas verwijst naar het afgekeurde doelpunt van Lyle Foster in Brussel, maar vooral naar de gecontesteerde fases in Brugge waar Cercle tot tweemaal toe een strafschop claimde.

“Ik onthoud dat we Anderlecht toen twee keer heel erg in de problemen hebben gebracht. En je kan wel zeggen dat Anderlecht niet zijn beste seizoen kende, maar Cercle toonde er een ander gelaat dan dat van een zieltogende hekkensluiter uit de rangschikking. Ook die twee prestaties tegen Anderlecht hebben ons nadien de mentale kracht gegeven om toch nog op te staan. En zelf houd ik natuurlijk een fantastische herinnering over aan het doelpunt dat ik in Brussel scoorde, zonder meer één van de mooiste uit mijn carrière.”