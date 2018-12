Jaarrekening Cercle 7,5 miljoen euro in het rood: “Ingecalculeerd verlies” LUVM

27 december 2018

06u35 0 Cercle Brugge De jaarrekening 2017-2018 van de CVBA Cercle Brugge vertoont een bedrijfsverlies van iets minder dan 7,5 miljoen euro.

“Maar dat was ingecalculeerd”, verduidelijkt voorzitter Frans Schotte. “Als je wil promoveren, moet je investeren. Zo simpel is dat. En als je dan promoveert, moet je opnieuw investeren. In infrastructuur, in spelers, in de technische staf, in de verdere omkadering. Wij zijn zo van vier naar twaalf administratieve krachten in vast dienstverband gegaan. Onze technische staf is verdubbeld qua bezetting. En van 1B naar 1A stijgen betekent ook: betere spelers, dus een duurdere groep. Qua loonmassa, qua premies. Die investering hebben wij gedaan.”

De investeringen bij Cercle worden gedragen door meerderheidsaandeelhouder AS Monaco.

Nog een jaar verlies

“Bij de overname heeft Monaco zich geëngageerd om mee het bedrijfsverlies te dragen, en dit voor een periode van vier jaar. Dat zijn de zogenaamde ‘aanloopverliezen’. Wij weten nu al dat er ook volgend jaar nog verlies zal geboekt worden, maar minder. Omdat pas na verloop van tijd het rendement van de investeringen volgt: meer wedstrijdinkomsten, meer sponsoring, meer tv-gelden... Daarom heeft Monaco dus meteen na de promotie een kapitaalsverhoging van 7 miljoen euro doorgevoerd.”