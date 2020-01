Het nummer 16 in de lucht: Cercle-spelers eren Van Damme met mooi gebaar na voorsprong tegen Anderlecht DMM

26 januari 2020

15u20 0 Cercle Brugge Mooi moment in de eerste helft van Cercle-Anderlecht. Toen groen-zwart op voorsprong klom na een goal van Kevin Hoggas snelden de spelers naar de bank om een shirt van Miguel Van Damme aan het publiek te tonen. Van een mooi eerbetoon gesproken.

Eén week nadat hem tijdens het Gala van de Gouden Schoen nog een hart onder de riem werd gestopt door Iker Casillas, kreeg doelman Miguel Van Damme (26) net voor het weekend een nieuwe mokerslag te verwerken in de strijd tegen leukemie. Bij de wekelijkse controle in het ziekenhuis werden opnieuw kankercellen bij de speler van Cercle Brugge ontdekt.

De groen-zwarte aanhang besloot meteen om Van Damme dit weekend te eren met een applausmoment in de 16de minuut - het rugnummer van Van Damme bij ‘De Vereniging’. De handen gingen massaal op elkaar in het stadion, al werd het nog een stuk mooier in de 33ste minuut toen Kevin Hoggas Cercle op voorsprong kon zetten tegen Anderlecht.

In de groen-zwarte kleedkamer zijn er nog enkele spelers van vorig seizoen over die met Miguel Van Damme getraind en gespeeld hebben: Taravel, Hazard, De Belder, Omolo, Hoggas, Ueda en Vitinho. Samen met de andere spelers van Cercle grepen ze snel naar een shirt van Van Damme. Mooi gebaar en dat in volle strijd tegen de degradatie.