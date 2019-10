Gedaan met trainingen uit draaiboek van het animatieteam van Club Med: orkaan Storck ontziet niemand Cercle-trainer zorgt voor grote veranderingen op weg naar redding LUVM/KDZ

29 oktober 2019

08u27 0 Cercle Brugge Bernd Storck ontziet niemand. Wie niet wil volgen, moet afhaken, volgens de Duitser de enige weg naar de redding voor Cercle Brugge. Na een 0 op 6 moet hij vandaag punten pakken tegen zijn ex-lief, Moeskroen.

Punten heeft het nog niet opgeleverd, maar de komst van Bernd Storck laat wel een nieuwe wind - noem het gerust een orkaan - waaien over de Cerclekant van Jan Breydel. Het ‘hok’ van zijn voorganger Fabien Mercadal naast de kleedkamer vond Storck maar niets. Hij eiste bij zijn aanstelling meteen een plekje op op het eerste verdiep. Hij betrok het ruime bureau van François Vitali, de ex-sportief directeur van de Vereniging. Storck is iemand die letterlijk en figuurlijk boven zijn groep wil staan.

Ook op het veld is de harde hand van Storck meteen voelbaar. De trainingen van Mercadal leken uit het draaiboek van het animatieteam van Club Med te komen. Veel fun, weinig intensiteit en trainingen die vaak na een uurtje werden afgeblazen. Storck trainde de afgelopen weken langer én intensiever. Nefast op korte termijn - op Genk lag een volledige ploeg in de lappenmand - maar de belabberde fysieke paraatheid is volgens Storck een van de redenen waarom Cercle nu staat waar het staat, op een degradatieplaats. Physical coach Jeannot Akakpo mocht meteen beschikken, vanaf dag één werd die functie ingevuld door Alexander... Storck. De zoon van Bernd die ook al onder hem werkte bij Moeskroen. Ook videoanalist Emmanuel Coquelet kreeg de bons en werd vervangen door José Jeunechamps. De man die vorig seizoen ad interim de ontslagen Laurent Guyot opvolgde, werd nu weggepromoveerd van de bank naar de tribunes en bemant daar nu de camera. En het is nog niet gedaan. De teammanager van Cercle Brugge die tot nu toe alle verplaatsingen met de bus mocht doen is voortaan aangewezen op eigen vervoer. Storcks wil is wet, de bus is exclusief voorbehouden voor spelers en stafleden.

Noodploeg

De ingrepen naast het veld moeten nu ook een gevolg krijgen op het veld. Cercle Brugge deed het op Genk niet eens onaardig met een noodploeg, maar de feiten zijn wat ze zijn. 3 op 36 en vier punten achterstand op het nummer voorlaatst, Waasland-Beveren. Vandaag krijgt Cercle het bezoek van Moeskroen, de ploeg waarmee Storck vorig jaar charmeerde. Als de Vereniging operatie redding wil inzetten, dan starten ze daar best vanavond mee. Jetzt geht’s los!