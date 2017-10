Franky Vercauteren maakt opmerkelijke keuze: hij wordt nieuwe trainer Cercle Brugge Tomas Taecke

Franky Vercauteren gaat opnieuw aan de slag in België. Hij wordt trainer van Cercle Brugge, momenteel het nummer drie in 1B op drie punten van het leidersduo OHL en Beerschot-Wilrijk. Om 17u wordt de gewezen Rode Duivel voorgesteld in Brugge. Een opmerkelijke keuze van Vercauteren, die enkele weken geleden nog KV Oostende wandelen stuurde. Aan de kust dachten ze na het ontslag van Yves Vanderhaeghe aan Vercauteren als opvolger.

Eerder vandaag stuurde Cercle Brugge José Riga de laan uit. "De uitslagen sinds de start van de competitie stemmen niet overeen met onze verwachtingen en wij denken dat Cercle, dat de ambitie heeft om volgend seizoen te kunnen stijgen naar D1A, het beter kan en moet doen", aldus gedelegeerd bestuurder Vadim Vasilyev.

Vercauteren heeft er als trainer twee passages bij KV Mechelen opzitten en was ook trainer van Anderlecht, Genk, Al-Jazira, Sporting Lissabon en het Russische Samara.