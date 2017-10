Frank Vercauteren tot juni bij Cercle Brugge: "Veel aanbiedingen geweigerd" Tomas Taecke

18u09 429 BELGA Cercle Brugge Na een onderbreking van één jaar is Franky Vercauteren opnieuw trainer. De 60-jarige coach koos na het weigeren van meerdere aanbiedingen voor het ambitieuze project van het door AS Monaco geleide Cercle Brugge: "Ik ga nog geen boek schrijven en ben nog niet aan stoppen toe."

Cercle Brugge heeft enkele uren na het officiële ontslag van José Riga een opmerkelijke opvolger aangeduid. Zoals eerder deze middag aangekondigd tekende Frank Vercauteren een contract tot het einde van dit seizoen bij de 'vereniging'. Een verrassing van formaat, maar niet voor de ex-coach van onder andere Anderlecht, KV Mechelen en Racing Genk.



"Voor velen is dit een verrassing, voor mij is dit project een goeie reden om opnieuw aan de slag te gaan. De voorbije periode heb ik veel aanbiedingen geweigerd. Dingen die ik niet meer wilde doen. Ik kon me permitteren om enkele keren neen te zeggen. Bij Cercle is er zag ik meteen een visie, structuur en professionaliteit. Dit was bepalend voor mijn keuze. De voorbije tijd werd ik aan KV Oostende, AA Gent, Standard en andere clubs gelinkt, maar nooit is er rechtstreeks contact met één van hen geweest."

BELGA

Vercauteren moet Cercle Brugge naar 1A leiden, een absolute must voor de eigenaars van AS Monaco die groen-zwart sinds dit seizoen in handen hebben: "Ik heb er geen probleem mee om in de schaduw in 1B te werken. Liever dit dan in de spotlights. In de Emiraten zaten er soms vijftig fans op de tribune, dus dat is niet belangrijk. De prioriteit is duidelijk, namelijk promoveren. Ik hoop hier nog verdere stappen te zetten, maar de eerste prioriteit is de promotie afdwingen."

Vercauteren brengt ex-coach van Cercle Brugge Vincent Euvrard terug naar Jan Breydel. Hij vervoegt er de technische staf als assistent-coach.

BELGA