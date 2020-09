Eerste clean sheet voor Cercle, na opvallend debuut van Marcelin: “Tien miljoen? Niet meer dan een cijfer” Luc Verweirder

23 september 2020

16u32 0 Cercle Brugge Bij Cercle Brugge begint de derbykoorts te stijgen. Dat heeft uiteraard te maken met de uitstekende prestatie én de overwinning tegen Sint-Truiden vorige maandag, waardoor groen-zwart in het zog van blauw-zwart mee naar de top-acht schuift. Voor coach Paul Clement waren er bijzonder veel redenen om tevreden te zijn. Zoals het bijzonder opvallende debuut centraal achterin van Jean Marcelin, de “man van tien miljoen”.

Jean Harisson Marcelin, 20 jaar en één brok zelfvertrouwen. Dat Monaco tien miljoen euro afdokte om hem in januari bij Auxerre weg te plukken, het raakt zijn koude kleren niet.

“Een cijfer dat me best flatteert, maar ach, ook niet meer dan een cijfer”, zegt de jongeman die op zijn vijftiende van het eiland Réunion naar de Académie van Auxerre kwam. “Ik wist dat ik dit seizoen bij Monaco nog niet veel speelkansen zou krijgen, en daarom heb ik me direct goed geïnformeerd toen mij een uitleenbeurt aan Cercle Brugge werd voorgesteld. Serge Raux-Yao, met wie ik drie jaar bij Auxerre speelde en die hier al enkele maanden is, vertelde me goeie dingen over het niveau van de competitie en over de goeie begeleiding binnen deze club. Dus waagde ik de sprong.”

Marcelin scoorde al na enkele minuten voor zijn nieuwe ploeg, maar maakte ook meteen kennis met de Belgische VAR.

“Niet erg, ik raakte de bal inderdaad met de hand”, bekent hij.

Eerste clean sheet

Thomas Didillon stond tegen de Kanaries voor het eerst dit seizoen achter het duo Marcelin-Bates en dat bleek de sleutel om bij zijn zesde optreden in het Cercle-doel voor het eerst een ‘clean sheet’ te laten noteren. En dit terwijl coach Clement toch voor een uitgesproken offensieve slagorde had gekozen.

”De hele defensie deed het uitstekend”, oordeelde Clement. “Er is altijd ruimte voor verbetering natuurlijk, als we in detail gaan analyseren, maar ik ben heel blij met wat ik van met name Jean Marcelin heb gezien. Hij zorgde voor stabiliteit achterin en voor offensieve impulsen.”

Ook Franck Kanouté stond een uur lang zijn mannetje in een driehoek met de punt naar achter op het middenveld.

”Franck is nog niet honderd procent klaar voor een volledige match, vandaar dat ik Johanna Omolo en kort nadien Charles Vanhoutte bracht toen we de greep op het middenveld dreigden kwijt te raken. Dat onze Kenyaan meteen zijn vijfde geel van het seizoen pakte is geen goed nieuws, want tegen Club Brugge zal hij gemist worden. Kijk, ik tracht altijd de beste elf op te stellen voor een opdracht, en met de versterkingen die erbij gekomen zijn heb ik de mogelijkheid om jongens ook eens in een andere rol uit te spelen. Zoals Dino Hotic centraal in steun van de spitsen, dat had hij hier bij Cercle nog niet mogen doen maar deed hij bij Maribor wel vaker.”

Blij voor Vitinho

Het plannetje lukte, Hotic was de absolute uitblinker. Op de reguliere positie van de Sloveense Bosniër kwam Anthony Musaba ook een helft lang uitstekend tot zijn recht.

”Het is mijn indruk dat Anthony zich op rechts makkelijker voelt dan aan de overzijde”, vond Clement. “Ons eerste halfuur was bepaald indrukwekkend, het beste van dit seizoen, en daar had zeker Musaba een groot aandeel in. De tweede helft verliep moeizamer. Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden was toen ik die poging van Sint-Truiden tegen de dwarsligger zag spatten, want als die bal er was ingegaan zou er ons nog een zenuwslopend slotkwartier gewacht hebben. Als je zoveel overwicht hebt gehad en de tegenstander komt toch nog in de match, dan kruipt dat in de kopjes.”

Maar Cercle diepte de kloof uiteindelijk zelf nog uit, met een fraai doelpunt van de ingevallen Vitinho.

”Nog zo’n moment dat me heel erg tevreden stemde”, lacht Clement. “Vitinho heeft hard moeten knokken om op niveau te geraken, hij verdient deze beloning.”