10 september 2020

23u58 2 Cercle Brugge Voor Thomas Didillon wordt Anderlecht-Cercle Brugge zondag een terugkeer naar het Lotto Park, voor Dino Hotic wordt het een eerste kennismaking met de Brusselse paars-witten. “Voor nieuwjaar was ik hier nog niet, en de enige keer dat ik sindsdien niet werd opgesteld was uitgerekend tegen Anderlecht”, weet de 25-jarige Sloveense Bosniër. “Ik kijk er wel naar uit, ja.”

In zijn zoektocht naar punten en kwalitatief goeie voetballers, haalde Bernd Storck in januari een heuse batterij nieuwkomers naar Cercle. Dino Hotic was daarvan de eerste die tijdens het oefenkamp in Malta zijn opwachting maakte, Dimitar Velkovski uiteindelijk de laatste ‘missing link’ waarmee de Duitse coach een succesteam smeedde dat vanuit een uitzichtloze positie alsnog het behoud in de topreeks veilig stelde.

De Bosniër en de Bulgaar waren de enige twee die van dat team in Brugge bleven na de coronazomer. Maar terwijl Velkovski onder de nieuwe coach Paul Clement moeite heeft om opnieuw zijn hoge niveau van februari en maart te halen, hoort Hotic wekelijks bij de groen-zwarte uitblinkers. Met het tweede van drie geweldige Cercle-goals op KV Mechelen als voorlopig hoogtepunt. Hij tikte een verre voorzet van Taravel in één tijd in de kortste hoek naast KV-keeper Coucke.

“Scoren is niet bepaald mijn specialiteit, maar die goal mocht er wel wezen”, grijnst Hotic. “Ik moet vooral trachten de bal in een goeie positie bij onze spitsen te krijgen in de zestien. Zo’n goaltje is dan mooi meegenomen. Ik scoorde tot dusver twee keer voor Cercle, twee keer tegen KV Mechelen. Belangrijke doelpunten, want ook die in de vorige competitie leidde tot broodnodige winst.”

Risico maar juiste keuze

Dat hij tegen Anderlecht nog niet scoorde, heeft een eenvoudige verklaring: Hotic speelde nog niet tegen de Belgische recordkampioen.

“Voor nieuwjaar was ik hier nog niet, en de enige partij waarin ik sindsdien niet aantrad was uitgerekend die tegen Anderlecht”, zegt hij. “Ik heb in die periode een paar weken nodig gehad om mezelf hier in de ploeg te knokken, maar ondertussen voel ik me hier toch al aardig thuis bij Cercle. Ja, het was een speciale zomer door de pandemie, gelukkig ben ik toch een maand naar huis kunnen gaan met mijn gezin. Net voor corona toesloeg, waren mijn ouders en die van mijn vriendin Nika kort in België geweest om de eerste verjaardag van ons zoontje Lamin te vieren.”

Dino Hotic tekende een contract voor drieënhalf jaar bij Cercle Brugge, dat ruim een miljoen euro voor hem neertelde.

“Natuurlijk nam ik een risico door te kiezen voor een team in moeilijkheden, maar ik wou absoluut naar West-Europa en was er van overtuigd dat de Belgische competitie een goeie keuze was. Daar blijf ik bij. Elke wedstrijd hier moet je keihard knokken, zeker ik met mijn kleine gestalte, maar ik vind het Belgische voetbal wel van goeie kwaliteit. En iedereen kan hier van iedereen winnen, toch? Niemand zal verwacht hebben dat wij Antwerp en KV Mechelen zouden kloppen. Daarom ook moeten we voluit in onze kansen geloven zondag op Anderlecht.”

A dog named... Blue

Tijdens de competitiebreak speelde Cercle vriendschappelijk 1-1 gelijk tegen Duinkerken. Hotic tekende vanop de stip voor de gelijkmaker, nadat hij als centrumspits én als kapitein aan de match was begonnen.

“Ik was de enige van de titularissen die aan de aftrap stond, omdat Thibo Somers licht geblesseerd moest afhaken”, verduidelijkt Hotic. “Zo kreeg ik die aanvoerdersband toegestopt. Weet je, zelfs al was het slechts een oefenmatch, toch vond ik dat een hele eer. Het was van mijn tijd in de jeugd geleden dat ik nog eens kapitein was geweest. Ook die positie, centraal voorin, was weer even wennen. Ik sta liefst tegen de zijlijn, bij voorkeur op rechts, ook al ben ik linksvoetig. Het tofste aan de competitiebreak vond ik echter wel die drie dagen dat we vrijaf kregen. Sinds de hervatting van de trainingen wordt er stevig de pees opgelegd, daarom was het leuk eens even op mezelf en mijn familie te kunnen terugplooien. Ook voor Nika, Lamin en onze hond Blue was het genieten. Blue, ja, zoals de kleur. Die naam vinden ze hier bij Cercle niet zo goed gekozen, zeker?”