Dino Hotic pakt met Cercle naast punt in Brugse derby: “Geen twijfel, het was een strafschopfout op mij” Luc Verweirder

27 september 2020

21u51 0 Cercle Brugge Zelden werd na een verloren wedstrijd, en zeker na een derby, zo sereen nagekaart als gisteren in de catacomben van Jan Breydel. De klap die Miguel Van Damme had moeten incasseren, en met hem heel Cercle, zinderde in alle gesprekken na. Over de betwiste fases in de wedstrijd waren de meningen wel duidelijk.

Trainer Paul Clement maakte weinig misbaar. Een tegendoelpunt dat eerst werd afgevlagd en uiteindelijk gevalideerd, een strafschop die eerst werd toegekend maar uiteindelijk niet getrapt? “De eindbeslissingen van de referee en de VAR vielen twee keer in ons nadeel uit, en dan lijkt het me normaal dat je daar niet echt gelukkig mee bent”, aldus de Engelse coach zonder stemverheffing. “Na een slechte start een hele goeie tweede helft gespeeld. Of dat genoeg was om een punt te verdienen, laat ik in het midden.”

Uit evenwicht gebracht

Drie minuten na de gelijkmaker van Cercle, wees ref Lawrence Visser naar de penaltystip en maakte Dino Hotic zich klaar om vanaf elf meter zijn derde doelpunt van het seizoen aan te tekenen. Maar dan ging Visser op aangever van Jan Boterberg in het busje naar het scherm kijken en herriep hij zijn aanvankelijk oordeel. ”Het was nochtans een zuivere strafschop”, geeft Hotic te kennen. “Ik werd door een verdediger van Club Brugge uit evenwicht gebracht. Hij greep me bij de trui, waardoor ik niet kon aanleggen. Binnen dezelfde fase ging ook Iké Ugbo neer over een been. Of dat een overtreding was, kan ik niet beoordelen. Maar ik werd met zekerheid foutief afgeremd.”

“Jammer dat we uiteindelijk naast een punt pakten”, besloot de Bosnische Sloveen. “Ik wil het nog wel eens zien hoe Club zou hebben gereageerd op een achterstand. Terwijl een voorsprong ons op dat ogenblik ongetwijfeld vleugels zou hebben gegeven. Waarmee ik helemaal niks wil afdoen aan de overwinning van Club Brugge. Dit is een team dat Champions League gaat spelen, en ze winnen niet toevallig vier wedstrijden op rij nu. Maar het was mooi geweest als we een punt of een zege hadden kunnen behalen om Miguel Van Damme te eren.”