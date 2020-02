De nietsontziende modus operandi van Storck die met Cercle stilaan op weg is naar het behoud: “Hij zei meteen: ‘Ik ben de baas, ik beslis’”

Cercle Brugge

Slaagt Bernd Storck er na de Moeskroen-reanimatie ook in om Cercle – dat vanavond won bij zijn ex-club Moeskroen – in de laatste rechte lijn te redden? Het lijkt er steeds meer op. Stemmen in beide kampen getuigen over zijn nietsontziende modus operandi. Vriend en vijand zijn het wel eens: “Storck zal een ploeg en spelers altijd beter maken.”