David Bates gaat bij debuut Cercle Brugge onderuit op Anderlecht: “In deze competitie kan ik me ontwikkelen” Luc Verweirder

13 september 2020

16u46 0 Cercle Brugge In het Lotto Park maakte Cercle Brugge geen beste beurt. De Vereniging hoopt dit seizoen in de linkerkolom te eindigen en investeerde zwaar in enkele late aankopen, maar het zal toch uit een ander vaatje moeten tappen om die ambitie waar te maken. David Bates debuteerde op Anderlecht behoorlijk.

De 23-jarige Schot werd zowat een maand geleden voor het komende seizoen gehuurd bij Hamburg, waarbij een aankoopoptie in de huurovereenkomst werd bedongen. Bates werd vorig seizoen door Hamburg ook al uitgeleend aan Sheffield Wednesday, waar hij door blessures evenwel weinig in actie kwam. “Voor mij was het daarom belangrijk dat ik nu bij een club zou terechtkomen waar ik wel op veel speelkansen mag hopen”, zegt de verdediger daarover. “De Belgische League lijkt me zeker heel sterk, hier kan ik me ongetwijfeld voort ontwikkelen. Het heeft een beetje tijd nodig gehad vooraleer ik klaar was, omdat ik met Hamburg geen voorbereiding op het seizoen had. Maar de internationale break kwam gelegen.”

Bates speelde een uitstekende oefenwedstrijd tegen Duinkerken. Zijn optreden in Anderlecht was bij momenten nog weifelend, al toonde trainer Paul Clement zich niet ontevreden. “Ik vond Dave behoorlijk spelen, op die ene fase na natuurlijk waarbij hij de penalty veroorzaakte.”

Didillon aanvoerder

Clement maakte wel een opvallende selectiekeuze. Aanvoerder Jérémy Taravel was tot dusver vaste keuze links centraal achterin, maar hoorde in Anderlecht zelfs niet bij de achttien op het wedstrijdblad. “We hebben nu vijf centrale verdedigers en ik ga er nooit meer dan drie op het blad zetten”, zei Clement daarover al voor de match. Meer toelichting over het passeren van de kapitein gaf de Engelsman echter niet.

De armband van aanvoerder kwam doelman Didillon toe, die ook nog maar sinds begin augustus bij Cercle is. “Thomas heeft zijn ervaring en daarom vond ik hem het meest geschikt”, aldus Clement. “Hij heeft er in de slotfase trouwens voor gezorgd dat de verliescijfers niet hoger opliepen, want bij ons zaten er op het eind echt nog weinigen op niveau. Ik heb al vaker gezegd dat wij een ploeg hebben waarin iedereen zich ondergeschikt moet maken aan het collectief. Dat was tegen Anderlecht niet altijd het geval. Als iedereen zijn ding gaat doen, zullen we nog vaker verliezen.”

Een duidelijke vingerwijzing naar Anthony Musaba, die eveneens zijn eerste basisplaats kreeg, maar zich alleen liet opmerken door de allerbeste Cercle-kans wild over te trappen.