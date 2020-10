Cercle-voorzitter Goemaere: “Wij blijven op Jan Breydel tot er een ander plan is” LUVM

06 oktober 2020

18u43 0 Cercle Brugge Vincent Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, vernam deze namiddag dat de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan uit 2017 voor een voetbalstadion en oefenvelden aan de Blankenbergse Steenweg heeft vernietigd.

“Burgemeester Dirk De fauw heeft mij persoonlijk gecontacteerd, hij wou niet dat we dit ingrijpende nieuws van iemand moesten horen”, aldus Goemaere. “Dit is natuurlijk zeer teleurstellend. Ons is altijd gezegd dat de Raad van State in 99 procent van de gevallen een positief advies opvolgt, maar blijkbaar horen wij dus bij dat ene procent.”

“Ons standpunt blijft ook na dit arrest van de Raad van State ongewijzigd. Wij blijven op Jan Breydel tot er een ander plan komt dat kan worden uitgevoerd, en wij blijven ons positief en coöperatief opstellen om tot een oplossing te komen voor alle betrokken partijen in het Brugse stadiondossier.”

Voor Cercle waren er tijdens de onderhandelingen van de voorbije maanden drie mogelijke locaties: Jan Breydel, het Kanaaleiland of de Blankenbergse Steenweg. Nu die laatste mogelijkheid definitief wegvalt, aangezien er geen beroep mogelijk is tegen het arrest van de Raad van State, zal wellicht de optie Kanaaleiland weer op tafel komen.

“Ik wil hier niet voor mijn beurt spreken”, zegt Goemaere. “Wel hebben wij deze locatie destijds zelf aangebracht, omdat je daar op 8 hectare een fietsvriendelijk stadion op wandelafstand van het station en de stadskern zou kunnen realiseren, waarin ook de stadsdiensten zouden kunnen worden geïntegreerd. Maar dan moet bekeken worden of de oefenvelden en de jeugdaccommodaties allemaal terecht kunnen op de huidige site van de Gulden Kamer, zoals door de stad was gesuggereerd. Ik herhaal: wij zijn bereid te onderhandelen.”

Lees ook.

Raad van State legt bom onder stadionplannen van Club en Cercle Brugge