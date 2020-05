Cercle-voorzitter Goemaere haalt uit naar Pro League: “Discriminatie over compensatiegeld is een brug te ver”

21 mei 2020

19u29 0 Cercle Brugge Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere steekt in een lange videoboodschap op de webstek van de Vereniging een verwijtende vinger uit naar de Pro League, omdat die groen-zwart uitsloot voor de compensatie- en solidariteitstussenkomsten op basis van het feit dat Cercle zijn spelers in technische werkloosheid door overmacht plaatste.

“Wij vinden dat het de taak is van de Pro League de belangen van ál zijn clubs te verdedigen”, zegt Goemaere scherp. “Dat de Pro League ons nu discrimineert, vind ik een brug te ver en dat heb ik voorzitter Croonen ook laten weten. De Pro League heeft zelf aanvankelijk gemeld dat technische werkloosheid door overmacht één van de overheidsmaatregelen was waarop de clubs zich konden beroepen. Wij vonden het nodig deze maatregel in te roepen om de continuïteit van onze club te kunnen garanderen in deze uitzonderlijke situatie, waarvan niemand weet of ze binnen de twaalf maanden helemaal opgelost geraakt.”

Goemaere is ondertussen wel in overleg gegaan met zijn spelersraad om de situatie terug te draaien en de spelers alsnog uit die technische werkloosheid te halen.

