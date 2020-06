Cercle verbaasd over idee om 30ste speeldag toch af te werken: “20 teams en geen play-offs, dat is de oplossing” GVS

18 juni 2020

14u20 0 Cercle Brugge Cercle Brugge reageert verbaasd op het bericht dat het afwerken van de 30ste speeldag een optie is. Cercle Brugge reageert verbaasd op het bericht dat het afwerken van de 30ste speeldag een optie is. Die piste werd woensdag aangebracht door bondsvoorzitter Mehdi Bayat . Cercle: “Eén grote, sterke competitie met twintig teams zonder play-offs is wel een oplossing.”

CEO van Charleroi en bondsvoorzitter Mehdi Bayat vertelde in een interview met Sporza dat het niet uit te sluiten valt dat we in augustus alsnog de 30ste speeldag zullen afwerken. “Als we de bekerfinale kunnen organiseren, dan kunnen we toch ook de 30ste speeldag organiseren? Als een gerechtelijke uitspraak stelt dat we geen correcte beslissing namen, zouden we geen andere keus hebben. Daarom leven we ook in een democratie.”

Cercle Brugge is ervan overtuigd dat het alsnog spelen van speeldag 30 geen oplossing biedt voor alle lopende problemen

Cercle Brugge reageert nu verbaasd: “Dat de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 de voorbije weken al de nodige stof deden opwaaien, is duidelijk. Op dit moment lopen er verschillende juridische procedures die deze beslissingen contesteren. Daarom had Cercle-voorzitter Vincent Goemaere in een mail van 6 juni 2020, gericht aan alle leden van de Pro League, onder meer voorgesteld om volgend seizoen met twintig teams aan te treden in 1A. Een constructief voorstel, in het belang van het Belgisch voetbal, dat de zekerheid biedt dat de Jupiler Pro League 2020-2021 in het weekend van 7, 8 en 9 augustus kan opstarten.”

“Cercle Brugge is er dan ook van overtuigd dat het alsnog spelen van speeldag 30 geen oplossing biedt voor alle lopende problemen. Op dit moment zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen volop bezig en komt de transfermarkt op gang. Terugkeren naar de oude sportieve situatie is dus onmogelijk om een faire oplossing te bieden voor de problemen die er op vandaag zijn. Eén grote, sterke competitie met twintig teams zonder play-offs, daarentegen, is wel een oplossing.”

De Vereniging redde zich op de voorlaatste speeldag.

