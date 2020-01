Cercle reageert officieel op stadionplannen: “Geen enkel concreet voorstel dat een oplossing aanreikt in ons belang” LUVM

10 januari 2020

19u35 0 Cercle Brugge Bij Cercle Brugge vernamen ze met verbazing de nieuwe piste in het stadiondossier. Voorzitter Frans Schotte viel in een reactie aan onze redactie zowat uit de lucht, even later stuurde de Vereniging ook een communiqué de wereld in. ‘De Vereniging’ heeft ernstige vragen of het op de Blankenbergse Steenweg wel mogelijk is een nieuw stadion te bouwen. “We hebben geen enkel concreet voorstel ontvangen”, klinkt het.

“Wij zijn op geen enkel ogenblik gecontacteerd over een mogelijke nieuwe piste waarbij Club op de huidige site zou blijven en Cercle naar een nieuw stadion zou uitwijken”, zei voorzitter Frans Schotte aan onze redactie. Deze avond kwam er ook een officiële mededeling. “Cercle Brugge neemt met verbazing kennis van de plannen van de stad Brugge en Club Brugge, voorgesteld op de persconferentie van 10 januari 2020", leest het communiqué. “ Cercle Brugge deelt sinds bijna 45 jaar het Jan Breydelstadion met Club Brugge. Sinds meerdere jaren is Club Brugge vragende partij om de Olympiasite te verlaten en in te ruilen voor een groter stadion. Cercle Brugge heeft de voorbije jaren constructief meegedacht aan een oplossing die ten goede zou komen aan zowel de stad Brugge als aan de twee voetbalploegen. Zo is Cercle Brugge inderdaad zelf met enkele alternatieve voorstellen gekomen, zoals een uitgewerkt renovatievoorstel voor het Jan Breydelstadion, een voorstel tot een nieuw multifunctioneel stadion voor Cercle op de Jan Breydelsite, alsook onderzochten we de mogelijkheid van alternatieve locaties die vlot te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, zoals het Kanaaleiland. Cercle Brugge is hiervoor steeds in een goede dialoog getreden met de stad.”

Werkbare oplossing

“Wat momenteel wordt voorgesteld door de stad Brugge en Club Brugge, met name een relocatie van Cercle Brugge naar de site van de Blankenbergse Steenweg, is op geen enkel ogenblik in enig scenario ter sprake gekomen. Wij zijn voor het eerst over dit voorstel telefonisch ingelicht op donderdag 9 januari 2020 rond 22u. We ontvingen over dit voorstel tot op heden geen enkele officiële geschreven communicatie, financiële of andere garanties, of enig detail om een strategische beslissing op te kunnen baseren. Wij hebben enkel weet van de beslissing van het Brugse Schepencollege van 22 juni 2015 waarin gesteld wordt dat Cercle zijn sportieve activiteiten kan verderzetten op de Jan Breydelsite in het geval dat Club Brugge wenst te verhuizen naar de Blankenbergse Steenweg.”

“Op vandaag is er dan ook geen enkel concreet voorstel dat een oplossing aanreikt in het belang van Cercle Brugge. Gegeven de historiek van problemen die Club Brugge heeft gehad met de site van de Blankenbergse Steenweg is er geen enkele rechtszekerheid dat daar ooit een stadion zal kunnen gerealiseerd worden, en dat binnen een redelijke termijn. Cercle Brugge wil nu zo snel mogelijk met het stadsbestuur aan tafel zitten om zo een concreet werkbare oplossing te vinden die de nodige garanties voor Cercle biedt.”

Lees alles over de nieuwe wending in het stadiondossier van Club Brugge op DEZE PAGINA.