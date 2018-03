Cercle razend ambitieus naar 1A met de steun van Monaco: "Desnoods kopen we 26 nieuwe spelers" Tomas Taecke

12 maart 2018

08u53

Bron: Eigen berichtgeving 4 Cercle Brugge En alerte, 1A: Cercle Bruges est de retour. Met behulp van AS Monaco heeft de 'vereniging' de promotie beet, maar wat volgt er in het seizoen 2018-2019? De sky was the limit in 1B, wat zal dat geven in 1A? "Voor de hoogste trofee gaan we niet, maar we zijn wel razend ambitieus."

Van een geslaagd huwelijk gesproken. Amper tien maanden na de officiële handdruk voert de samenwerking tussen AS Monaco en Cercle Brugge die laatste terug naar de hoogste afdeling. Zelden of nooit in de geschiedenis van groen-zwart was de ontlading zó groot. De Monegasken en de Cerclisten vielen elkaar zaterdagnacht in de armen. Zij aan zij klonken ze tot diep in de nacht op hun succesvolle duet.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN