Cercle niet op de hoogte van stadionplannen Club: “Wij vallen uit de lucht” LUVM

10 januari 2020

12u58 0 Cercle Brugge Bij Cercle Brugge vernamen ze met verbazing de nieuwe piste in het stadiondossier. Voorzitter Frans Schotte viel in een reactie aan onze redactie zowat uit de lucht.

“Wij zijn op geen enkel ogenblik gecontacteerd over een mogelijke nieuwe piste waarbij Club op de huidige site zou blijven en Cercle naar een nieuw stadion zou uitwijken”, zegt voorzitter Frans Schotte. “We vallen echt volledig uit de lucht. We kunnen bijgevolg ook niets zeggen over wat we hiervan vinden, omdat we ons moeten baseren op informatie die we links en rechts opvangen. Eerst afwachten wat Club Brugge precies zal meedelen op de persconferentie van 14 uur”, luidt het.

