Cercle hervat trainingen mét Miguel Van Damme, maar zonder nieuwe T1 en zonder halve mirakelploeg LUVM

22 juni 2020

18u09 0 Cercle Brugge Deze namiddag stond ook de spelersgroep van Cercle Brugge voor het eerst weer op het oefenveld, na de medische tests van vorige week. Meest opgemerkte aanwezige: Miguel Van Damme. Meest opgemerkte afwezigen: meer dan een halve ploeg van het ‘Storck-mirakel’ en... een nieuwe hoofdtrainer.

Een beetje een déjà vu dus, want ook vorig seizoen begon Cercle zonder T1 aan de trainingen. Toen was het wachten op Fabien Mercadal en stonden kersvers assistent-coach Rudi Cossey en uittredend interimcoach José Jeunechamps voor de groep. Cossey, in november zelf opgestapt, is inmiddels weer als assistent van Ivan Leko aan de slag bij Antwerp. Jeunechamps werd vorige week bij OHL aan de deur gezet samen met Vince Euvrard, wiens naam in de groen-zwarte wandelgangen rondzingt om mogelijk in een andere rol dan die van T1 straks bij Cercle te worden ingeschakeld.

Op wie het nu wachten is voor de door Bernd Storck vacant gelaten functie van hoofdtrainer, blijft onduidelijk. Nadat hij met Cercle een wonderbaarlijke wederopstanding tot stand bracht, verkoos de Duitse wonderdokter een avontuur in Slovakije bij DAC Dunajska Streda boven een verlengd verblijf bij Cercle. Paul Mitchell, sinds vorige week de nieuwe TD van Cercle (én van Monaco) voert de onderhandelingen met zijn favoriete kandidaat-opvolger. Maar die onderhandelingen zullen wellicht deze week niet meer tot een akkoord leiden, klinkt het achter de schermen op Jan Breydel.

Dus was het vandaag Andreas Patz, die niet met Storck meeging naar Slovakije, die de eerste training van het nieuwe seizoen leidde. De Duitse T2 werd bijgestaan door keeperstrainer Dany Verlinden, die zijn laatste contractjaar ingaat, en door beloftencoach Jimmy De Wulf, die vorige week bijtekende. In de komende dagen zal ook adjunct-beloftencoach Wouter Artz worden ingeschakeld.

Op de eerste training waren 25 spelers aanwezig, die in drie groepen werden opgedeeld en om 14.30, 15 en 15.30 uur met respect voor de coronamaatregelen oefenden. In elke groep werd één doelman ondergebracht. Bij de eerste groep was dat Miguel Van Damme. De 26-jarige Maldegemnaar mocht vorige week zijn contract met Cercle voor een jaar verlengen en werkte de voorbije maand keihard individueel of met Brian Vandenbussche en Wouter Biebauw om klaar te zijn voor de hervatting van het groepsgebeuren bij groen-zwart. Van Damme gaat voor de plaats onder de lat in concurrentie met de veelbelovende Braziliaan Warleson, sinds januari bij Cercle, en met Merveille Goblet. Deze laatste werd door Storck naar de B-kern gestuurd, maar krijgt net als Jérémy Taravel, Olivier Deman en Andi Koshi nu een nieuwe kans. Van de A-kern van vorig seizoen zijn alleen Kylian Hazard, Stef Peeters, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Alimani Gory, Naomichi Ueda, Dimitar Velkovski, Thibo Somers, Calvin Dekuyper, Arne Cassaert, Vitinho Da Silva en Aldom Deuro gebleven. Vitinho en Hazard (lichte ingreep aan de neus) ontbraken op de eerste training.

Van de aanwinsten bleef de van Auxerre overgenomen verdediger Serge Raux-Yao nog afwezig, maar waren Alexander Corryn (KV Mechelen) en de Congolese spits Guy Mbenza (Stade Tunisien) wel van de partij. Naast Aboubakary Kanté (terug na uitleenbeurt aan Le Mans) en de eigen jongeren Charles Vanhoutte en Robbe Decostere (vorig seizoen verhuurd aan Tubize) werden ook een rist beloftenspelers opgeroepen: Figo Suffys en Olivier Scholaert, die allebei een semi-profcontract tekenden, en verder Wolf Ackx, Luca Lucker en Aske Sampers.

Het mag duidelijk zijn dat Cercle nog een pak versterking zal nodig hebben om een pijnlijke herhaling van het woelige vorige seizoen te vermijden. Liefst veertien spelers zijn immers van het groen-zwarte toneel verdwenen. De helft van hen (kapitein Dylan De Belder, die zijn contract niet wilde verlengen, en de te dure huurspelers Lennart Moser, Giulian Biancone, Dimitrios Chatziisaias, Yves Dabila, Lassana Coulibaly en Marton Eppel) hadden een groot aandeel in het ‘Storck-mirakel’. Voorts waren Mouez Hassen, Johanna Omolo, Lyle Foster, Jonathan Panzo en Godfred Donsah waardevolle wisselpionnen. Enkel Isaac Christie-Davies kwam door een zware knieblessure nooit in actie. Guillaume Hubert, ten slotte, hoopt Cercle alsnog een jaar langer te huren van Club. (LUVM)

